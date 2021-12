Wellman i Prokop, Drzyzga i Kempa w mikołajkowych "Milionerach" TVN

Łukasz Szewczyk

Uczestnicy mikołajkowego odcinka specjalnego "Milionerów / Fot. TVN

Mikołajkowy odcinek specjalny "Milionerów" to doskonała okazja, by poczuć magię zbliżających się świąt. Dorota Wellman i Marcin Prokop oraz Ewa Drzyzga i Michał Kempa zasiądą naprzeciwko Huberta Urbańskiego, by zawalczyć o jak największą wygraną. Kwota zostanie przeznaczona na podopiecznych Fundacji TVN. Uczestnicy zagrają w parach, pozostałe zasady teleturnieju pozostaną takie same. Jak poradzą sobie z pytaniami i co zdołają odczytać z pokerowej twarzy prowadzącego?Emisja w czwartek (2 grudnia 2021 roku) o 20:55 na antenie TVN.