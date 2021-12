Tematyczne kanały Canal+ oraz TeenNick w Polsat Box. W jakich pakietach?

Łukasz Szewczyk

• Od piątku (10 grudnia 2021 roku) dzięki rozszerzeniu współpracy z Canal+ abonenci Polsat Box będą mogli oglądać siedem nowych stacji z portfolio tego nadawcy (m.in. Ale Kino, Planete+, Canal+ Kuchnia)

• Do oferty operatora dołączy kolejny kanał od ViacomCBS - TeenNick.

• Przez pierwszy miesiąc w ramach świątecznego otwartego okna wszystkie stacje będą dostępne bez dodatkowych opłat.

Wśród nowych kanałów od Canak++ znajdą się: filmowo-serialowe, dokumentalny, kulinarny, lifestylowyorazdla dzieci idla młodzieży. Z kolei od ViacomCBS dołączy- kanał oferujący filmy i seriale popularne wśród nastolatków w wieku 10-16 lat.Abonenci telewizji satelitarnej i kablowej IPTV do 15 stycznia 2022 r. będą mieli możliwość zapoznania się z propozycjami wszystkich 8 stacji bez dodatkowych opłat. TeenNick będzie dostępny w otwartym oknie również w telewizji internetowej.Po zakończeniu okresu promocyjnego, a TeenNick promocyjnie także w pakiecie M. Stacje z treściami dla najmłodszych - TeenNick, MiniMini+, TeleTOON+ - będą również dostępne dla abonentów dodatkowego pakietu Dzieci. Wszystkie nowe pozycje, z wyjątkiem kanału Ale Kino+, w ramach swojego pakietu TV będzie można dodatkowo oglądać na urządzeniach mobilnych w serwisie Polsat Box Go.TeenNick trafi też do oferty telewizji internetowej - do pakietu podstawowego Bogatego oraz wzbogaci pakiet Polsat Box Go Premium w serwisie Polsat Box Go.Przypomnijmy, że od dawna w ofercie Polsat Box dostępne są także sportowe kanałyorazz prawami do meczów piłkarskiej Ekstraklasy.