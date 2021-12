European Ice Speedway Championship w nSport+

Łukasz Szewczyk

• W październiku zakończyły się zmagania w najlepszych żużlowych ligach świata. Nie oznacza to jednak końca ścigania.

• W ten weekend w nSport+ rozpoczną się European Ice Speedway Championship, czyli Indywidualne Mistrzostwa Europy w żużlu na lodzie.

Indywidualne Mistrzostwa Europy w żużlu na lodzie odbędą się w Polsce po raz trzeci. W 2008 roku medale tej imprezy rozdano w Sanoku, gdy jedyny raz w historii tego sportu zdarzyło się, że po złoto sięgnął reprezentant innego kraju niż Rosja. Wygrał wówczas Austriak Franz Zorn. W ubiegłym roku impreza ta zawitała do naszego kraju po raz drugi. Tym razem do Tomaszowa Mazowieckiego. Tam już niespodzianki nie było - zwyciężył Rosjanin Dmitrij Soliannikov. Ten ostatni będzie bronił tytułu w Tomaszowie Mazowieckim. Oprócz niego w stawce zobaczymy dziewięciu innych zawodników, którzy startowali przed rokiem, w tym jedynego Polaka Michała Knappa.W imprezie wezmą udział żużlowcy z 9 krajów. Najwięcej miejsc, czyli 3 - przypadło reprezentantom Szwecji. Po 2 zawodników przyślą do naszego kraju Austriacy, Czesi, Finowie, Holendrzy i Rosjanie. Po jednym z kolei desygnują federacje Niemiec, Włoch i Polski. Formuła zawodów przewiduje 20 wyścigów w fazie zasadniczej, po której dwóch najskuteczniejszych zawodników znajdzie miejsce w biegu finałowym. O pozostałe dwa walka toczyć się będzie w barażu, do którego staną żużlowcy z miejsc 3-6 po fazie zasadniczej.Start transmisji zaplanowany jest w sobotę (4 grudnia) o godz. 18:45 w nSport+ oraz w serwisie CANAL+ online, a zawody skomentują Michał Łopaciński i Krzysztof Cegielski. Studio poprowadzi Marcin Majewski, a reporterami w Tomaszowie Mazowieckim będą Łukasz Benz i Edward Durda.