Darmowy dostęp do Viaplay na święta dla abonentów UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• Sieć UPC Polska przygotował dla obecnych klientów niespodziankę na święta

• Bezpłatny dostęp do platformy Viaplay.

Viaplay to dostęp do międzynarodowych filmów i seriali, wśród których jest nowy sezon "Ford Boyard" czy odcinki "Szpitala New Amsterda", programów dla dzieci, a także sport premium na żywo. W tym Bundesliga, czy Premier League od sezonu 2022/23) i Formuła 1 (od 2023 roku). Już w najbliższy weekend, 4 grudnia o godzinie 18:30, klienci UPC będą mogli obejrzeć za pośrednictwem Viaplay klasyk Bundesligi, czyli mecz Borussia Dortmund - Bayern Monachium z udziałem niezrównanego Roberta Lewandowskiego. Nowością jest też dostęp do sportów walki federacji KSW, której najbliższa gala planowana jest na 18 grudnia.Klienci, którzy chcą poznać świat Viaplay i skorzystać z usługi, mogą zalogować się do swojego konta na moje.upc.pl i wybrać ofertę (w przypadku braku konta należy zarejestrować się na moje.upc.pl/rejestracja), a następnie klient otrzyma e-mail "Aktywuj swój Pakiet Viaplay w UPC", z informacjami jak zarejestrować się i zalogować do platformy Viaplay.Bezpłatny dostęp trwać będzie do 9 stycznia 2022 roku. Co istotne, po 09.01.2022 dostęp w ramach bezpłatnego czasowego dostępu do Viaplay zostanie wyłączony. Nie jest wymagane żadne działanie po stronie klienta.UPC Polska przygotowało również pakietowe oferty specjalne. Wybierając jeden z pakietów ze zobowiązaniem do końca grudnia 2022, Klient zyska nawet do czterech miesięcy bezpłatnego dostępu do Viaplay jak i pozostałych usług wchodzących w skład pakietu:• Viaplay + Polsat Sport za 0 zł do końca marca 2022 r., potem 39,99 zł/mies.• Viaplay + Polsat Sport GO za 0 zł do końca marca 2022 r., potem 39,99 zł/mies.• Viaplay + Polsat Sport + ELEVEN za 0 zł do końca marca 2022 r., potem 49,99 zł/mies.• Viaplay + Polsat Sport GO + ELEVEN GO za 0 zł do końca marca 2022 r., potem 49,99 zł/miesOferta dostępna dla klientów, którzy nie korzystają dotychczas z usługi. W zależności od usług już posiadanych przez klienta na koncie, portfolio dostępnych ofert może być różne.