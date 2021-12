Weekend sportów zimowych w Metrze, Eurosporcie i Playerze

Łukasz Szewczyk

• Transmisje z kwalifikacji i konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle w Eurosporcie 1 i Playerze

• W Eurosporcie i w Playerze również m.in. biathlon, skoki kobiet, biegi narciarskie i narciarstwo alpejskie

• Puchar Świata w biegach narciarskich kobiet w Metrze, Eurosporcie i Playerze

W tym tygodniu skoczkowie narciarscy przenoszą się do Wisły, gdzie po raz pierwszy w tym sezonie rozegrany zostanie konkurs drużynowy. Transmisje z sobotniej drużynówki, jak również niedzielnego konkursu indywidualnego oraz piątkowych kwalifikacji przeprowadzi Eurosport 1 oraz player.pl Każda relacja z Wisły będzie się rozpoczynać i kończyć studiem Eurosportu prowadzonym przez Michała Korościela, który o przebiegu rywalizacji rozmawiać będzie z gośćmi i ekspertami Eurosportu, m.in. Kubą Kotem, Krzysztofem Biegunem, Wojciechem Toporem i Sebastianem Szczęsnym. Podczas studia reporterzy w Wiśle będą na gorąco przekazywać telewidzom wieści spod skoczni.Od czwartku ponownie na trasach w Oestersund rywalizują biathloniści, którzy tym razem startują w sprintach, biegach pościgowych i sztafetach. Polscy kibice liczą przede wszystkim na dobry występ naszych reprezentantek w niedzielnej sztafecie. Transmisje ze wszystkich biegów Polek będzie można zobaczyć w Eurosporcie 1 i w Playerze, zaś relacje na żywo z weekendowej rywalizacji panów wyłącznie w Playerze, w którym kibice będą również mieć dostęp do przekazu z kamer dodatkowych, w tym ze strzelnicy. Wszystkie transmisje z komentarzem duetu Tomasz Jaroński i Tomasz Sikora.W Pucharze Świata w biegach narciarskich czas na pierwsze sprinty. Podczas inauguracji sezonu przed tygodniem w rywalizacji kobiet prym wiodły Frida Karlsson i Therese Johaug. Czy zajmująca obecnie drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Norweżka wysunie się na prowadzenie po biegach na rodzimych trasach w Lillehammer? Zmagania biegaczek transmitowane będą w ogólnodostępnym kanale METRO oraz w Eurosporcie 1 i w Playerze.W nadchodzących miesiącach widzowie kanałów i platform TVN Grupa Discovery będą mogli śledzić konkursy i kwalifikacje w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wszystkie zawody rozgrywane poza Polską transmitowane będą w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze, a kwalifikacje oraz konkursy w Wiśle i Zakopanem w Eurosporcie 1 i Playerze. Niezrównana oferta zimowa TVN Grupa Discovery obejmuje także między innymi Puchar Świata w narciarstwie alpejskim, biathlonie, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, narciarstwie dowolnym, snowboardzie, short tracku, a także Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym.Wszystkie te wydarzenia transmitowane będą w Playerze. Dzięki Zimowemu Pakietowi Sportowemu użytkownicy mogą wykupić dostęp do serwisu trwający do końca marca i dać się porwać emocjom związanym ze sportami zimowymi, w tym z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Pekin 2022, a także innymi pasjonującymi imprezami sportowymi na czele z tenisowym Australian Open.Plan najważniejszych transmisji:Piątek (3 grudnia):• 12:15Lillehammer, sprinty kobiet i mężczyzn (Metro, Eurosport 1 i Player)• 16:45Wisła, kwalifikacje (Eurosport 1 i Player)• 20:20Puchar Świata w Salt Lake City, dzień 1. (Player)Sobota (4 grudnia):• 12:00Lillehammer, bieg na 10 km techniką dowolną kobiet (Metro, Eurosport 1 i Player)• 13:00Oestersund, bieg pościgowy kobiet (Eurosport 1 i Player)• 15:00Oestersund, sztafeta mężczyzn (Player)• 15:10Wisła, konkurs drużynowy (Eurosport 1 i Player)• 20:20Puchar Świata w Salt Lake City, dzień 2., PlayerNiedziela (5 grudnia):• 11:45Lillehammer, sztafeta 4x5 km kobiet (Metro, Eurosport 1 i Player)• 12:35Oestersund, sztafeta kobiet (Eurosport 1 i Player)• 15:05Wisła, konkurs indywidualny (Eurosport 1 i Player)• 17:20Lillehammer, konkurs indywidualny (Eurosport 2 i Player)• 18:30Lake Louise, supergigant kobiet (Eurosport 1 i Player)• 20:20Puchar Świata w Salt Lake City, dzień 3. (Player)