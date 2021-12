Szlagier ligi włoskiej, Derby Lizbony, wyścig F1 w Arabii Saudyjskiej - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć piłkarski szlagier ligi włoskiej, w którym lider, SSC Napoli, zagra z niezwykle skuteczną Atalantą Bergamo.

• We Francji na pierwszy plan wysuwa się mecz groźnego RC Lens z naszpikowanym gwiazdami Paris Saint-Germain, a w Portugalii i Hiszpanii derbowe starcie SL Benfiki ze Sportingiem CP oraz konfrontacja FC Barcelony z Realem Betis.

• W Arabii Saudyjskiej odbędzie się przedostatni wyścig sezonu F1

Liga włoska nie zwalnia tempa - po serii spotkań w środku tygodnia piłkarze rozegrają kolejne ważne mecze już w najbliższy weekend. Na szczególną uwagę zasługuje konfrontacja prowadzącego w tabeli SSC Napoli z czwartą Atalantą Bergamo. Kibice bacznie będą obserwowali występ Piotra Zielińskiego, który w trzech ostatnich starciach zdobył w sumie dwie bramki, zaliczył dwie asysty i był jedną z głównych postaci zespołu z Neapolu. Tym razem przed Polakiem i jego kolegami nie lada wyzwanie, bo Atalanta jest w świetnej formie, a szczególnie dobrze idzie jej na wyjazdach, gdzie od marca nie przegrała ani razu. Na Stadio Diego Armando Maradona defensywa gospodarzy będzie musiała uważać na Duvána Zapatę i Mario Pašalicia. Ten pierwszy jest jednym z głównych kandydatów do korony króla strzelców Serie A, a drugi we wtorek wbił aż trzy gole Venezii FC.Wielkich emocji można spodziewać się także na Stadio Olimpico, gdzie zajmująca piątą lokatę AS Roma podejmie trzeci Inter Mediolan. Mecze pomiędzy tymi drużynami to gwarancja niezwykle wyrównanej rywalizacji - aż sześć z ich poprzednich siedmiu spotkań zakończyło się remisem. W najbliższym starciu zwycięstwo swoim ekipom postarają się zapewnić Tammy Abraham po stronie rzymian i Lautaro Martínez w szeregach gości z Mediolanu. Obaj są w dobrej dyspozycji i bardzo często odgrywają na boisku decydujące role.RC Lens jeszcze półtora roku temu występowało w drugiej lidze, ale pod wodzą trenera Francka Haise'a zrobiło niebywały postęp i niespodziewanie włączyło się do walki o najwyższe cele. Spora w tym zasługa Przemysława Frankowskiego, który strzela gole, asystuje przy trafieniach kolegów i jest jednym z odkryć pierwszej części obecnego sezonu. W 17. kolejce Ligue 1 Uber Eats ekipę z Lens czeka najpoważniejszy możliwy sprawdzian - konfrontacja z prowadzącym w tabeli Paris Saint-Germain. Na Stade Bollaert-Delelis gospodarze będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, bo wśród ich rywali znajdą się największe gwiazdy francuskiej ekstraklasy ze zdobywcą tegorocznej Złotej Piłki Leo Messim na czele. Piłkarze Lens liczą jednak na powtórkę z poprzedniej kampanii, w której pokonali PSG na własnym boisku 1:0.Sporo wrażeń powinno towarzyszyć również starciu Olympique Marsylia ze Stade Brestois 29. Arkadiusz Milik i spółka w środę pokonali FC Nantes 1:0, dzięki czemu zostali wiceliderem Ligue 1 Uber Eats. Obronienie tej pozycji może być trudne, bo ekipa z Brestu wygrała aż pięć meczów z rzędu i jest coraz bliżej awansu do górnej połowy tabeli. Czy na Stade Vélodrome marsylczykom uda się przełamać fantastyczną serię gości?SL Benfica kontra Sporting CP to prestiżowe derby Lizbony i zarazem konfrontacja najbardziej utytułowanego klubu w Portugalii z aktualnym mistrzem kraju. Zwycięzca może zostać liderem obecnych rozgrywek, bo goście mają tyle samo punktów co prowadzące w tabeli FC Porto, a gospodarze zgromadzili dotychczas tylko o jedno "oczko" mniej. Benfica przystąpi do tego spotkania podbudowana dwoma wygranymi meczami ligowymi z rzędu, w których strzeliła swoim rywalom w sumie aż 13 goli. Formą imponowali w nich szczególnie Darwin Núñez i Rafa Silva, którzy zgromadzili łącznie pięć trafień i tyle samo asyst. W najbliższy weekend o popisy ofensywne nie będzie tak łatwo, ponieważ Sporting ma niezwykle szczelną obronę, a od połowy października zachowuje w lidze czyste konto. Kibice liczą na równie duże emocje, jak w poprzednich derbach Lizbony na Estádio da Luz. Wówczas Benfica prowadziła już 3:0, ale goście zaczęli odrabiać straty i spotkanie trzymało w napięciu do samego końca. Ostatecznie Orły wygrały 4:3, a mecz zgodnie określono jednym ze szlagierów sezonu.Hitem 16. kolejki ligi hiszpańskiej będzie starcie goniącej ścisłą czołówkę FC Barcelony z zajmującym piąte miejsce w tabeli Realem Betis. Kibice mogą spodziewać się wielu bramek, bo w dziesięciu ostatnich meczach pomiędzy tymi drużynami padło ich łącznie aż 53! Tak imponującego bilansu Barça nie ma obecnie z żadnym innym rywalem w LaLiga Santander. Pod wodzą nowego trenera Xaviego Hernándeza ekipa z Katalonii wygrała oba ligowe spotkania i wyraźnie nabrała wiatru w żagle. Tym razem poprzeczka zostanie zawieszona bardzo wysoko, ponieważ Betis wie, jak radzić sobie w konfrontacjach wyjazdowych - w kończącym się roku przegrał poza własnym stadionem tylko trzy razy. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie z pewnością snajperski pojedynek Memphisa Depaya po stronie gospodarzy z Juanmim w szeregach gości. Obaj zdobyli w bieżącym sezonie po osiem bramek i liczą się w walce o tytuł króla strzelców hiszpańskiej ekstraklasy.Ciekawie powinno być też na Wanda Metropolitano, gdzie broniące mistrzostwa Hiszpanii Atlético Madryt podejmie RCD Mallorkę. Gospodarze po serii udanych występów w październiku i listopadzie awansowali na pozycję wicelidera rozgrywek. W konfrontacji z beniaminkiem muszą jednak mieć się na baczności, bo ten w ostatnich tygodniach odebrał już punkty tak silnym przeciwnikom jak Valencia CF czy Sevilla FC.W ten weekend odbędą się mecze drugiej rundy prestiżowych rozgrywek The Emirates FA Cup. Na tym etapie w zmaganiach biorą udział przedstawiciele niższych lig, którzy w kolejnych miesiącach staną w szranki z potęgami angielskiego futbolu, m.in. Arsenalem FC, Chelsea FC, Liverpoolem FC, Manchesterem City, Manchesterem United i broniącym trofeum Leicester City. Czy jeden z nich pójdzie w ślady Lincoln City, które w 2017 roku, jako pierwszy od ponad stu lat zespół z National League, dotarł do ćwierćfinału Pucharu Anglii? Kandydatem do tego miana jest występujące na co dzień w siódmej klasie rozgrywkowej Buxton FC. Rywalem ambitnej drużyny z centralnej Anglii będzie trzecioligowe Morecambe FC. Warto obejrzeć to spotkanie, by poznać specyficzny klimat panujący na lokalnych stadionach w ojczyźnie futbolu i być może odkryć młode talenty, które za jakiś okażą się znaczącymi postaciami najlepszych angielskich klubów.Do końca ekscytującego sezonu Formula 1 zostały już tylko dwa wyścigi, a przewaga prowadzącego w klasyfikacji generalnej Maksa Verstappena nad Lewisem Hamiltonem stopniała do zaledwie ośmiu punktów. To oznacza, że Holender teoretycznie już w ten weekend może zapewnić sobie pierwszy w karierze tytuł, ale równie dobrze może stracić pozycję lidera i to Brytyjczyk stanie się głównym kandydatem do trofeum. Do najbliższego starcia dwóch wielkich rywali dojdzie w Arabii Saudyjskiej na debiutującym w kalendarzu F1® ulicznym torze w Dżuddzie. O wszystkim zadecyduje to, który z nich lepiej zaadaptuje się do specyfiki tego obiektu i panujących na nim warunków. Jednocześnie toczyć się będzie walka o prowadzenie w klasyfikacji konstruktorów, w której ekipa Hamiltona, Mercedes-AMG Petronas F1 Team, ma tylko pięć "oczek" więcej od zespołu Verstappena, Red Bul Racing Honda. W związku z tym wiele będzie zależało także od ich drużynowych partnerów: Valtteriego Bottasa i Sergio Péreza. Warto dodać, że inni kierowcy, jak choćby Lando Norris czy Charles Leclerc, również nie składają broni w rywalizacji o wysokie lokaty, zatem weekend z królową motorsportu zapowiada się bardzo emocjonująco!Piątek (3 grudnia):• 14:25 FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 17:55 FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 19:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Kuba Ostrowski• 20:40 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Michał Świerżyński• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Daniel Sobis• 22:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał ŚwirkulaSobota (4 grudnia):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Filip Kapica• 13:40 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2021: 3. sesja treningowa (Eleven Sports 1, studio od 14:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 17:55 FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 18:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Marcin Długosz• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (5 grudnia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 14:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 16:30 FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1)studio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:10 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 18:25(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Spots 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (6 grudnia):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:40 The Emirates FA Cup:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński