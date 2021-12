Nowy serial "Czas" już dostępny w HBO GO

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial "Czas" opowiada o więźniu, którego trawi poczucie winy i oficerze stojącym przed niemożliwym wyborem.

• To trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych.

• Premiera w serwisie HBO GO i na antenie HBO

Mark Cobden (Sean Bean) jest nauczycielem, mężem i ojcem, który w wypadku zabił niewinnego mężczyznę. Jest przytłoczony poczuciem winy i godzi się, a nawet czuje ulgę, dowiadując się, że został skazany na cztery lata. Rozdzielony ze swoją rodziną nie wie, co czeka go w nowym, nieprzyjaznym miejscu, gdzie bardzo szybko będzie musiał nauczyć się sztuki przetrwania. Eric McNally (Stephen Graham) jest natomiast funkcjonariuszem służby więziennej. Troskliwy i uczciwy Eric stara się chronić osadzonych, co jest bardzo trudnym zadaniem w zakładzie karnym, gdzie napięcie między skazanymi sięga zenitu. Kiedy pewnego dnia jeden z najbardziej niebezpiecznych więźniów poznaje jego słaby punkt, Eric staje przed trudnym dylematem.W serialu Czas występują Sean Bean, Stephen Graham, Siobhan Finneran, Sue Johnston, Hannah Walters, David Calder, Nadine Marshall, Michael Socha, Aneurin Barnard, Jack McMullen oraz James Nelson-Joyce.Reżyserem serialu jest Lewis Arnold, a autorem scenariusza Jimmy McGovern. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Tom Sherry oraz Michael Parke z ramienia BBC Studios Production, Lucy Richer dla BBC, a także Jimmy McGovern, Sean Bean i Stephen Graham. Producentem serialu jest Simon Maloney. Międzynarodową dystrybucją zajmuje się BBC Studios. Serial "Czas" wyprodukowany został dla BBC przez BBC Studios Production.Zdjęcia do serialu zostały zrealizowane w Liverpoolu i jego okolicach przy finansowym wsparciu Liverpool Film Office za pośrednictwem the LCR Production Fund.Emisja na antenie HBO zaplanowana została od 14 grudnia. Serial liczy 3 odcinki.