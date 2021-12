FIM SuperEnduro World Championship 2022 w Eleven SPorts

Łukasz Szewczyk

• Telewizja ELEVEN SPORTS pozyskała prawa do pokazywania w Polsce FIM SuperEnduro World Championship 2022.

Cykl SuperEnduro to widowiskowe wyścigi motocyklistów na wymagających olbrzymich umiejętności technicznych ciasnych torach, pełnych trudnych do pokonania przeszkód. Jedną z największych gwiazd tej rywalizacji jest sześciokrotny mistrz świata Tadeusz "Taddy" Błażusiak, którego kibice będą mogli zobaczyć już w najbliższych dniach podczas pierwszych zawodów nowego sezonu w Łodzi. Oprócz niego na starcie staną dobrze znani fanom motorsportu zawodnicy, m.in. broniący tytułu Billy Bolt, a także Cody Webb i Colton Haaker. Cały cykl FIM SuperEnduro World Championship 2022 składa się z pięciu imprez - oprócz zmagań w Polsce widzowie ELEVEN SPORTS obejrzą także na żywo lub z odtworzenia wyścigi w Jerozolimie (styczeń 2022), Budapeszcie (luty 2022) i dwukrotnie w niemieckim mieście Riesa (marzec 2022).FIM SuperEnduro World Championship 2022 poszerza ofertę ELEVEN SPORTS skierowaną do kibiców sportów motorowych. Widzowie stacji mogą oglądać transmisje treningów, kwalifikacji i wyścigów elitarnej Formula 1, wzbogacone o relacje dziennikarzy z torów na całym świecie oraz o programy studyjne. ELEVEN pokazuje na swoich antenach także zmagania żużlowców w polskiej PGE Ekstralidze i szwedzkiej Bauhaus-Ligan, uważanych za najlepsze ligowe rozgrywki speedwaya na świecie.