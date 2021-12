Der Klassiker z Lewandowskim w roli głównej hitem weekendu z Bundesligą w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Borussia Dortmund - Bayern Monachium to hit nie tylko 14. kolejki Bundesligi, ale mecz, na który czekają kibice na całym świecie

• Sobotni Der Klassiker to też rywalizacja napastników: Roberta Lewandowskiego z Bayernu z Erlingiem Haalandem z Borussii

• Na stadionie w Dortmundzie, podczas transmisji Viaplay pracował będzie m.in. były zawodnik Borussii i reprezentacji Polski - Łukasz Piszczek

"Szanse są wyrównane. Również przez to, że mecz jest w Dortmundzie, bo u siebie Bayern jest bardzo groźny. Na wyjeździe będzie mu trudniej, ale nadal jest faworytem. Tego dowodzą też statystyki i ostatnie wyniki" - ocenia w rozmowie z Viaplay Philipp Lahm, były zawodnik Bayernu Monachium.W sobotę na trybunach w Dortmundzie, ze względu na restrykcje covidowe, zasiądzie 15 tysięcy widzów. Oprócz emocji związanych z samym meczem, będą śledzić rywalizację o koronę króla strzelców Bundesligi pomiędzy Robertem Lewandowskim (14 goli), a Norwegiem Erlingiem Haalandem (10 bramek), który ostatnio wrócił do gry po kontuzji i zdążył już trafić do siatki w spotkaniu z VfL Wolfsburg, wygranym przez Borussię 3:1. Bayern tymczasem pokonał u siebie 1:0 Arminię Bielefeld. W tabeli Bundesligi prowadzi Bayern (31 punktów po 13 meczach), który Borussię wyprzedza o zaledwie punkt.Który z napastników Lewandowski - Haaland poprowadzi swój zespół do zwycięstwa w Der Klassikerze? "Robert jest piłkarzem kompletnym. Na boisku może zrobić wszystko. Erling też jest niesamowity. Lewandowski ma lepszą technikę, a Haaland nadrabia siłą. Na korzyść Roberta przemawia jednak jego doświadczenie. Dokładnie wie, co ma robić, jest w życiowej formie. Dlatego myślę, że to on wyjdzie zwycięsko z tej rywalizacji" - stwierdza w wywiadzie dla Viaplay Claudio Pizarro, były gracz Bayernu i drugi najlepszy strzelec-obcokrajowiec w historii Bundesligi (197 bramek, przy 291 Lewandowskiego).Bayern Monachium i Borussia Dortmund w historii Bundesligi grały ze sobą 106 razy. 51-krotnie wygrywał Bayern, padło 29 remisów, a 26 razy lepsza była Borussia. Monachijczycy strzelili 212 goli, przy 126 Borussii. W tym sezonie obie drużyny mierzyły się dwukrotnie: w sierpniu w Dortmundzie, Bayern wygrał 3:1 (2 bramki zdobył Robert Lewandowski), sięgając po Superpuchar Niemiec. Wcześniej, w marcu, mistrzowie Niemiec zwyciężyli w Monachium 4:2. 2 gole strzelił wtedy Erling Haaland, ale Robert Lewandowski zdobył aż 3 bramki.Transmisja na żywo z Der Klassikera już w sobotę o 18.30 na platformie streamingowej Viaplay. Mecz komentować będą Mateusz Borek i Tomasz Urban. Przedmeczowe studio rozpocznie się już o 17.30. Będą materiały specjalne, wywiady, ciekawostki. Na stadionie w Dortmundzie z ramienia Viaplay będzie także Łukasz Piszczek, do niedawna jedna z gwiazd Borussii i reprezentant Polski, dla którego będzie to debiut stadionowy debiut w roli eksperta Viaplay.Mecze 14. kolejki Bundesligi - transmisje na żywo na platformie Viaplay:Piątek (3 grudnia):• 20.30komentują Rafał Wolski i Marcin BorzęckiSobota (4 grudnia):• 15.30komentuje Mateusz Juza• 15.30komentują Rafał Kędzior i Michał Zachodny• 15.30komentuje Kamil Kania• 15.30komentuje Dawid Król• 15.30komentują Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• 18.30komentują Mateusz Borek i Tomasz UrbanNiedziela (5 grudnia):• 15.30komentują Dawid Król i Marcin Borzęcki• 17.30komentują Szymon Ratajczak i Radosław Gilewicz