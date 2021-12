"Polski mecz" w Anglii, mecz na szczycie w Gdańsku - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Kto będzie gonił Lecha w ligowej tabeli: Lechia czy Raków?

• Czy Real Sociedad nawiąże do lat świetności i postraszy "Królewskich" w tabeli LaLiga Santander?

• Spotkania Lechii z Rakowem, Realu Sociedad z Realem Madryt hitami weekendu w Canal+ Sport

Najważniejszym wydarzeniem 17. kolejkibędzie mecz w Gdańsku, w którym Lechia zmierzy się z wicemistrzem Polski - Rakowem Częstochowa. Obie drużyny znajdują się w ścisłej czołówce, zajmując kolejno drugie i czwarte miejsce w ligowej tabeli. Gdańszczanie i częstochowianie prezentują równą, wysoką formę w tym sezonie, przegrywając w swoich ostatnich jedenastu meczach zaledwie po jednym razie. W dotychczasowych dwóch meczach pomiędzy tymi drużynami w Gdańsku zawsze górą był Raków. Czy lechiści zakończą tą złą passę? O tym przekonamy się już w sobotę, 4 grudnia.W tym sezonieSantander nie brakuje niespodzianek. Jedną z nich jest słaba forma FC Barcelony, która zajmuje dopiero siódme miejsce w tabeli. Drugą, być może nawet większą, jest świetna dyspozycja Realu Sociedad San Sebastian. Piłkarze z Kraju Basków swoją formą nawiązują do legendarnego zespołu z sezonu 2002/2003, kiedy to byli o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii, tracąc zaledwie dwa punkty do Realu. Teraz piłkarze Imanola Alugacila w składzie ze świetnymi: Mikelem Oyarzabalem i Alexandrem Isakiem mogą poważnie zagrozić zawodnikom "Królewskich". Hit ligi hiszpańskiej w sobotęJakub Moder i Jan Bednarek to nie tylko ważni zawodnicy reprezentacji Polski, ale również coraz istotniejsze postacie w swoich klubach. Chociaż jeden i drugi jest wychowankiem Lecha Poznań, a sami zawodnicy darzą się ogromną sympatią, to na boisku nie będzie już sentymentów. Piłkarz Southampton w ostatniej kolejce strzelił swojego pierwszego gola w sezonie, a debiutanckie trafienie wodebrał Moderowi... Łukasz Fabiański. "Polski mecz" w Anglii już w sobotę, 4 grudnia. Fragmenty spotkania transmitowane będą również w Multi Premier League, czyli symultanicznej relacji z wszystkich trzech spotkań zaplanowanych na tą samą godzinę.Podsumowaniem intensywnego, piłkarskiego weekendu w Canal+ będzie, w której nie zabraknie interesującego gościa. Będzie nim Marek Papszun, trener Rakowa Częstochowa. Jego nazwisko nie schodzi w ostatnim czasie z pierwszych stron wszystkich piłkarskich gazet w Polsce. Papszun łączony jest bowiem z posadą szkoleniowca w drużynie ciągle urzędującego mistrza Polski - Legii Warszawa. Niedzielny program poprowadzą Bartosz Gleń i Krzysztof Marciniak, jako eksperci w studiu zasiądą Tomasz Wieszczycki i Radosław Majdan, a sędziowskie kontrowersje omówi ​Adam Lyczmański.Plan transmisji:Piątek (3 grudnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Grzegorz Mielcarski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarzgość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Marcin Baszczyński• 20:30(nSport+)redakcja: Marcin Majewski• 20:55 LaLiga Smartbank: Huesca - Valladolid (Canal+ Online)• 04:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Waldemar KijanowskiSobota (4 grudnia):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Tomasz Wieszczycki• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 15:55 Premier League: Newcastle - Burnley (Canal+ Online)• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Tomasz Wieszczycki• 18:10 LaLiga Smartbank: Fuenlabrada - Almeria (Canal+ Online)• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil Kosowski• 18:45(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Krzysztof Cegielski• 18:55 Ligue 1: Lille OSC - ESTAC Troyes (Canal+ Online)• 19:00 NBA:(Canal+ Now)komentarz: Artur Kwiatkowski, Hubert Radke• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Radosław Majdan• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębińskigoście: Marcin Baszczyński, Michał ŻewłakowNiedziela (5 grudnia):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:55 Futsal Ekstraklasa: Rekord Bielsko-Biała - Piast Gliwice (nSport+)komentarz: Cezary Olbrycht, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1: AS Saint-Etienne - Stade Rennes (Canal+ Online)• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Kaczmarczyk• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Rudzki, Michał Gutka• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Piotr Grabowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 17:25 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Andrzej Twarowski, Kamil Kosowski• 18:25 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Wojciech Michałowicz• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Grzegorz Mielcarski• 20:25 LaLiga Smartbank: Las Palmas - Sporting Gijon (Canal+ Online)• 20:40 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Wojciech Michałowicz, Kamil Chanas• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof Marciniak; gość: Marek PapszunPoniedziałek (6 grudnia):• 19:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Tomasz Ćwiąkała• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Michał Żewłakow• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Mitrut, Leszek Orłowski• 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowskigoście: Rafał Nahorny, Michał Gutka, Kamil Kosowski