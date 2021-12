"Listy do M. 4", "Godzilla vs. Kong"- filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Listy do M. 4", "Godzilla vs. Kong", "Nocka u Holly", "Asia", "Brzmienie ciszy", "Krawiec".

W piątekkontynuuje emisję nowej serii. Historia trzecia to(3 grudnia). Ela (Marianna Linde) - młoda chemiczka, postanawia stworzyć specjalny test, który ma sprawdzać cechy niezbędne do zbudowania udanego związku. Na pierwszych randkach prowokuje mężczyzn, żeby poznać ich prawdziwą naturę. W końcu przez aplikację Planety Singli umawia się na spotkanie z intrygującym Adamem (Mateusz Damięcki). Czy jej test zadziała i w ten sposób odnajdzie prawdziwą miłość?W sobotę(Canal+ Premium), czyli najnowsza odsłona serii świątecznych przygód gromadki sympatycznych postaci. Oto kolejne święta i kolejne problemy, które będą musieli rozwiązać Karina, Szczepan, Gibon, czy uparcie co sezon wcielający się w Mikołaja Melchior. Jak zwykle przed nami sporo emocji, humoru, świątecznego nastroju i po prostu miłości w jej najrozmaitszych odsłonach. Bo w końcu miłość zawsze musi zwyciężyć. Zwłaszcza w święta, prawda? Na ekranie zobaczymy jak zawsze w tej serii Tomasza Karolaka, Agnieszkę Dygant i Piotra Adamczyka. Tym razem dołączą do nich również Magdalena Boczarska czy Cezary Pazura.Filmowy weekendrozpocznie(4 grudnia). Do małżeństwa Audry (Britt Lower) i Noela (Josh Lawson) powoli zakrada się rutyna. Gdy okazuje się, że parę ma odwiedzić Holly (Nathalie Emmanuel), dawna współlokatorka kobiety z college'u, ta zwierza się partnerowi, że kiedyś uprawiała z nią seks. Po pojawieniu się bezpretensjonalnej dziewczyny Noel nie może zapomnieć o wyznaniu żony. Ponieważ niezaprzeczalny urok Holly zaczyna działać ponownie także na Audrę, związek pary bardzo się ożywia. W końcu podekscytowana całą sytuacją trójka znajomych decyduje się spróbować czegoś, co dotąd nawet nie przyszłoby im do głowy.Niedzielną Megapremierą będzie(5 grudnia). Kiedy Kong i jego obrońcy wyruszają na niebezpieczną wyprawę, by odnaleźć prawdziwy dom mitycznego kolosa, w podróży uczestniczy także Jia (Kaylee Hottle), młoda dziewczynka, którą z olbrzymem łączy silna i wyjątkowa więź. Zdeterminowana ekipa nie spodziewa się, że pozostające w ukryciu siły zaaranżują spotkanie Konga ze wściekłą Godzillą, siejącą zniszczenie po całym globie. Monumentalne starcie dwóch tytanów jest zaledwie początkiem tajemnicy, której rozwiązanie leży głęboko w jądrze Ziemi...Z kolei premierowy weekend na antenachfilm(4 grudnia). Dla Asi macierzyństwo było zawsze walką, a nie kwestią instynktu. Bardzo wcześnie urodziła dziecko, co odcisnęło się na jej relacjach z nastoletnią córką Viki. Asia i Viki mieszkają razem, ale prawie ze sobą nie rozmawiają. Dla Asi najważniejsza jest jej praca i pielęgniarstwo, a Vika spędza dużo czasu w skateparku w towarzystwie swoich znajomych. Ich codzienny rytm zostaje zaburzony, kiedy Viki nagle podupada na zdrowiu. Asia musi stanąć na wysokości zadania i być matką, jakiej Viki bardzo teraz potrzebuje. Choroba dziewczyny jest okazją, aby ich miłość mogła w pełni rozkwitnąć.W niedzielę(5 grudnia, Cinemax). Peter (Peter Sarsgaard) jest naukowcem-samoukiem. Mieszka w Nowym Jorku, gdzie pracuje jako akustyk wnętrz - jest to bardzo specjalistyczny zawód, który on sam wymyślił. Zgłaszają się do niego klienci, którzy cierpią na depresję, stany lękowe i odczuwają zmęczenie. Po kompleksowej ocenie akustyki ich domu, Peter określa połączenie dźwięków, które może być tego przyczyną - na przykład, odgłosy kaloryfera i sprzętu AGD, które mogą wpływać negatywnie na zmianę nastrojów. Pomimo sceptycznego nastawienia, jego klienci dostrzegają zmianę na lepsze.... jedynym odstępstwem od tej reguły jest przypadek, z którym zgłasza się do niego Ellen (Rashida Jones). Peter zaczyna obsesyjnie szukać nieprawidłowości w przyjętych przez niego założeniach.Drugą premierą będzie(5 grudnia, Cinemax 2). Nikos, mistrz krawiecki nie radzi sobie z rzeczywistością i spędza całe dnie na strychu pracowni krawieckiej swojego ojca. Kiedy jednak pracownia otrzymuje nakaz eksmisji, a ojciec nagle zaczyna chorować, obdarzony żywą wyobraźnią Nikos postanawia przejść do działania. Ponieważ klientki od dawna nie odwiedzają jego zakładu, postanawia przyjechać ze swoją pracownią pod ich drzwi. Własnoręcznie buduje dziwaczny wóz - mobilny zakład krawiecki, którym przemierza ulice Aten, sprzedając swoje kreacje. Pomimo trudnych początków odnosi sukces na biednych przedmieściach miasta, gdzie życie nie zmieniło się od ponad wieku. Jego pomysł szybko zaczyna przynosić zyski, bo Nikos specjalizuje się w wyjątkowych, eleganckich i niedrogich sukniach ślubnych.