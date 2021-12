Marta Burdynowicz wygrała "The Voice of Poland" TVP2 (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Marta Burdynowicz z drużyny Justyny Steczkowskiej głosami widzów wygrała 12. edycję "The Voice of Poland".

• Finalistka programu otrzymała tytuł "Najlepszego Głosu w Polsce", możliwość podpisania kontraktu płytowego oraz 50 tysięcy złotych.

Już podczas pierwszego występu w 12. edycji "The Voice of Poland" zwróciła na siebie uwagę nie tylko trenerów, ale też widzów i internautów. Każdy kolejny występ na scenie przybliżał Martę Burdynowicz do wielkiego finału, który ostatecznie wygrała, pokonując tym samym Wiktora Dydułę z drużyny Tomsona i Barona, Rafała Kozika z teamu Sylwii Grzeszczak i Bartosza Madeja, którego trenerem był Marek Piekarczyk.- powiedziała Marta Burdynowicz tuż po ogłoszeniu wyników.Marta Burdynowicz jest drugą podopieczną Justyny Steczkowskiej, która zwyciężyła "The Voice of Poland". Po raz pierwszy na sam szczyt artystka doprowadziła Aleksandrę Nizio, uczestniczkę 5. edycji programu.Prowadzącymi 12. edycję muzycznego talent show Dwójki byli Małgorzata Tomaszewska, Tomasz Kammel i Aleksander Sikora.