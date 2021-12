Nowy miniserial "Ogrodnicy" z Olivią Colman i Davidem Thewlisem w HBO GO i HBO (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowa produkcja HBO i SKY "Ogrodnicy" to ekscytująca i pełna surrealistycznego humoru eksploracja miłości i wyobraźni z udziałem zdobywczyni Oscara Olivii Colman i Davida Thewlisa.

• Premiera miniserialu w grudniu w HBO GO, od stycznia w HBO

Oparty na prawdziwych wydarzeniach serial "Ogrodnicy" (Landscapers) przedstawia niezwykłą historię miłości Susan (Olivia Colman) i Christophera Edwardsów (David Thewlis), pozornie zwykłej brytyjskiej pary. Oboje stają się głównymi podejrzanymi w sprawie o morderstwo, kiedy policja odkrywa dwa ciała zakopane w ogrodzie ich domu w Nottingham.Łagodnie usposobieni małżonkowie Susan i Christopher Edwards od ponad 15 lat uciekają od rzeczywistości. Pewnego dnia Christopher wykonuje zaskakujący telefon do swojej macochy, co prowadzi do ujawnienia roli ich obojga w zbrodni sprzed lat. Ich związek staje się przedmiotem policyjnego śledztwa, a oddana sobie para zostaje rozdzielona po raz pierwszy w czasie trwania małżeństwa.W miarę postępów śledztwa, zainspirowani obsesją Susan na punkcie starych westernów i starego kina, małżonkowie zaczynają wyobrażać sobie, że są bohaterami hollywoodzkiego filmu i odgrywają stworzony przez siebie scenariusz. Wyimaginowany świat Susan i Chrisa zapewnia im niezwykle potrzebną formę bezpiecznej przystani, chroniącą przed horrorem prawdziwego życia, ale także stanowiącą dla nich zagrożenie, które może doprowadzić ich do całkowitego pogrążenia.W obsadzie produkcji znaleźli się wielokrotnie nagradzana Olivia Colman )w roli Susan Edwards wraz z Davidem Thewlisem w roli Christophera Edwardsa, a także Kate O'Flynn, Dipo Ola, Samuel Anderson, David Hayman, Felicity Montagu oraz Daniel Rigby.Czteroczęściowy ministerial został stworzony i napisany przez Eda Sinclaira, i jest jego pierwszym scenariuszem dla telewizji. Współscenarzystą i reżyserem serialu jest Will Sharpe, który wnosi do produkcji swoje unikalne podejście do opowieści.Miniserial "Ogrodnicy" (Landscapers) został wyprodukowany przez SISTER, we współpracy z South of the River Pictures, dla HBO i Sky Studios. Producentami wykonawczymi są Jane Featherstone i Chris Fry dla SISTER, Ed Sinclair i Olivia Colman dla South of the River Pictures. Produkcja została wyreżyserowana przez Willa Sharpe'a, który jest również współscenarzystą 3. i 4. odcinka oraz producentem wykonawczym. Producentką miniserialu jest Katie Carpenter. Międzynarodową dystrybucją serialu zajmuje się NBCUniversal Global Distribution w imieniu Sky Studios.Pierwszy odcinek serialu będzie miał premierę 8 grudnia 2021 roku w HBO GO, a kolejne odcinki będą debiutowały w każdą kolejną środę. Serial będzie emitowany w HBO w styczniu.