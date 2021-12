"Ssanie Mikołaja" i głosowanie na "Rockowy Numer Wszech Czasów" w Rock Radiu

Łukasz Szewczyk

• Na antenie Rock Radia pojawił się nowy konkurs "Ssanie Mikołaja", w którym niemal przez trzy tygodnie słuchacze mogą wygrać gotówkę na świąteczne prezenty.

• Jednocześnie Rock Radio rozpoczęło plebiscyt na Rockowy Numer Wszech Czasów., którego wyniki poznamy w ostatni dzień 2021 r.

Od dziś Rock Radio zaprasza wszystkich do udziału w nowej zabawie antenowej, w której nagrodą jest gotówka na świąteczne prezenty. W konkursie "Ssanie Mikołaja" słuchacze muszą odgadnąć, co spadło z sań tylko po odgłosie upadającego przedmiotu. Pula nagrody co godzinę rośnie o 50 zł - aby otrzymać wygraną, wystarczy uważnie słuchać programu stacji od 10:00 do 16:00 i zadzwonić. Zabawa będzie rozgrywana na antenie od poniedziałku do piątku aż do 23 grudnia.W mikołajki - 6 grudnia ruszył też coroczny plebiscyt Rock Radia na Rockowy Numer Wszech Czasów. Słuchacze rozgłośni mogą głosować na swoje ulubione piosenki na stronie rockradio.pl. Wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na antenie stacji w ostatni dzień tego roku - 31 grudnia.Nowy konkurs Rock Radia oraz plebiscyt na Rockowy Numer Wszech Czasów są promowane na antenie, na stronie rockradio.pl i na profilu Rock Radia na Facebooku.