Transmisja ceremonii wręczenia Europejskich Nagród Filmowych w TVN Fabuła

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (11 grudnia) w Berlinie, odbędzie się Gala rozdania 34. Europejskich Nagród Filmowych.

• To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie kinematografii Starego Kontynentu. • Transmisja z wydarzenia w TVN Fabuła

Europejskie Nagrody Filmowe uznawane są za europejski odpowiednik "Oscarów". Po raz drugi, z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, gala odbędzie się w formule hybrydowej, poprowadzi ją niemiecka aktorka Annabelle Mandeng. O statuetkę dla najlepszego filmu europejskiego powalczą: "Aida" (reż. Jasmila Žbanić), "Compartment No. 6" (reż. Juho Kuosmanen), "Titane" (reż. Julia Ducournau), "Ojciec" (reż. Florian Zeller) oraz "The Hand of God" (reż. Paolo Sorrentino). Wśród tych cenionych filmów, znalazły się polskie akcenty. Przy obrazie "Aida" pracowali Antoni Komasa-Łazarkiewicz (muzyka), Jaroslaw Kamiński (montaż) i Małgorzata Karpiuk (kostiumy). Warto dodać, że w puli nominowanych filmów w pozostałych kategoriach, znalazły się też polskie koprodukcje. "Lamb" i "Wielorybnik" powalczą o statuetkę Prix Fipresci dla europejskiego odkrycia roku, a animacja "Nawet myszy idą do nieba" została nominowana w kategorii najlepszy film animowany.Przed galą stacja pokaże specjalny odcinek programu "Fabuła News" poświęcony w całości tegorocznym Nagrodom (godz. 18:50).