Gazeta Wyborcza” z kalendarzem astronomicznym na 2022 rok

• We wtorek (7 grudnia 2021) wraz z papierowym wydaniem "Gazety Wyborczej" na rynku ukaże się kalendarz astronomiczny ze zdjęciami, zapowiadający najważniejsze zjawiska widoczne na niebie w nadchodzącym 2022 r.

Kalendarz astronomiczny na 2022 rok to 14 zdjęć nieba autorstwa pasjonatów astronomii i nocnego nieba: Michała Kałużnego - specjalisty w zakresie astrofotografii głębokiego nieba, Piotra Majewskiego - dziennikarza, astrografa i popularyzatora astronomii oraz Piotra Potępy - autora bloga o fotografii nocnej Nightscapes.pl. Do tego grona dołączyły dwie debiutantki: Marzena Rogozińska - nauczycielka i podróżniczka mająca za sobą wyróżnienie przyznane przez NASA oraz Katarzyna Kaczmarczyk - blogerka obdarzona ogromną wrażliwością na światło i kadr.Ich niezwykłe fotografie umieszczone w kalendarzu przedstawiają m.in. Pas Oriona nad Połoniną Wetlińską, Zorzę Polarną, Drogę Mleczną z widokiem na Tatry, młody Księżyc czy Mgławicę Pelikan.Dodatkowo, kalendarium autorstwa Piotra Majewskiego pozwoli m.in. na śledzenie ciekawych koniunkcji ciał niebieskich, zaćmień Księżyca i "spadających gwiazd", które będzie można zaobserwować nad Polską w nadchodzącym roku. Podpowie też, kiedy spodziewać się widoczności Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.Kalendarz astronomiczny na 2022 rok dostępny będzie w kioskach oraz punktach sprzedaży prasy 7 grudnia br. razem z wtorkowym numerem "Gazety Wyborczej". Cena wydania wynosi 9,99 zł. Kalendarz, a także inne dodatki do "Gazety Wyborczej" można również zamawiać na Kulturalnysklep.pl.Wtorkowe wydanie "Wyborczej" wspiera kampania promocyjna w telewizji, radiu i internecie oraz autopromocja. Działania reklamowe przygotował zespół marketingu "Gazety Wyborczej".