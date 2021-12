Rekordowy Aleksandr Owieczkin na żywo w Viaplay. Mecz z polskim komentarzem

Łukasz Szewczyk

• Już 750 goli w najlepszej hokejowej lidze świata NHL ma na koncie Rosjanin Aleksandr Owieczkin.

• W nocy z piątku na sobotę na platformie Viaplay można zobaczyć go w akcji podczas transmisji z polskim komentarzem

Aleksandr Owieczkin swojego 750. gola w NHL strzelił w sobotnim domowym meczu Washington Capitals z Columbus Blue Jackets. Była to bramka na 2:0, a gospodarze z Waszyngtonu wygrali całe spotkanie 3:1. Rosyjski lewoskrzydłowy gra w barwach Capitals już od 17 lat.W historii NHL, 3-krotny uczestnik igrzysk olimpijskich i 3-krotny mistrz świata jest 4. najlepszym strzelcem, tracąc 16 bramek do Jaromira Jagra. Napastnik stał się też właśnie 7. zawodnikiem w dziejach najlepszej hokejowej ligi świata, który w 17 kolejnych sezonach strzelił co najmniej 20 goli.W 2018 roku Washington Capitals zdominowali rozgrywki i sięgnęli po Puchar Stanleya. Z Owieczkinem w znakomitej formie, są na dobrej drodze do powtórzenia tego sukcesu. W klasyfikacji całej ligi ekipa z amerykańskiej stolicy jest wiceliderem (36 punktów), mając o punkt mniej od prowadzących Florida Panthers.W tym tygodniu Washington Capitals można oglądać w akcji na platformie Viaplay w aż trzech meczach. Już dziś zespół Owieczkina podejmie Anaheim Ducks (transmisja od 01.05 w nocy z poniedziałku na wtorek). W sobotę polskiego czasu do Waszyngtonu przyjadą z kolei Pittsburgh Penguins (mecz o godzinie 01.05 z piątku na sobotę). Tydzień Capitals zakończą w niedzielę, wyjazdowym spotkaniem z Buffalo Sabres (początek o 01.05 z soboty na niedzielę).Sobotni mecz Washington Capitals - Pittsburgh Penguins (początek o 01.05) z Aleksandrem Owieczkinem w roli głównej i środowe starcie Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning (w nocy z wtorku na środę o 01.05) będzie można w Viaplay obejrzeć z polskim komentarzem Piotra Chłystka i Andrzeja Kulaska.Najbliższe transmisje NHL na żywo na platformie Viaplay (7-12 grudnia):Wtorek 7 grudnia (w nocy z poniedziałku na wtorek):• 01:05 Washington Capitals - Anaheim Ducks• 01:05 Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche• 01:05 New Jersey Devils - Ottawa Senators• 02:35 Dallas Stars - Arizona Coyotes• 04:05 Vancouver Canucks - Los Angeles Kings• 04:05 Seatlle Kraken - Pittsburgh PenguinsŚroda 8 grudnia (w nocy z wtorku na środę):• 01:05 Ottawa Senators - New York Islanders• 01:05 Detroit Red Wings - Nashville Predators• 01:05 Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets• 01:35 Buffalo Sabres - Anaheim Ducks• 02:05 Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes• 02:05 St. Louis Blues - Florida Panthers• 02:35 Chicago Blackhawks - New York Rangers• 03:05 Edmonton Oilers - Minnesota Wild• 04:35 San Jose Sharks - Calgary FlamesCzwartek 9 grudnia (w nocy ze środy na czwartek):• 01:05 New York Rangers - Colorado Avalanche• 01:05 New Jersey Devils - Philadelphia Flyers• 03:05 Vancouver Canucks - Boston Bruins• 03:05 Vegas Knights - Dallas StarsPiątek 10 grudnia (w nocy z czwartku na piątek):• 01:05 Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks• 01:05 Columbus Blue Jackets - Anaheim Ducks• 01:05 Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning• 01:35 New York Islanders - Nashville Predators• 02:05 St. Louis Blues - Detroit Red Wings• 03:05 Edmonton Oilers - Boston Bruins•03:05 Calgary Flames - Carolina Hurricanes• 04:05 Seatlle Kraken - Winnipeg Jets• 04:35 San Jose Sharks - Minnesota Wild• 04:35 Los Angeles Kings - Dallas StarsSobota (11 grudnia) (w nocy z piątku na sobotę):• 01:05 Buffalo Sabres - New York Rangers,• 01:35 New Jersey Devils - Nashville Predators• 03:05 Arizona Coyotes - Florida Panthers• 03:05 Colorado Avalanche - Detroit Red Wings•04:05 Vegas Knights - Philadelphia Flyers• 04:05 Vancouver Canucks - Winnipeg JetsNiedziela (12 grudnia) (w nocy z soboty na niedzielę):• 01:05 Pittsburgh Penguins - Anaheim Ducks• 01:05 Toronto Maple Leafs - Chicago Blackhawks• 01:05 St. Louis Blues - Montreal Canadiens• 01:05 Buffalo Sabres - Washington Capitals• 01:35 New York Islanders - New Jersey• 03:05 Arizona Coyotes - Philadelphia Flyers• 04:05 Calgary Flames - Boston Bruins• 04:05 Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes• 04:05 Seatlle Kraken - Columbus Blue Jackets• 04:35 San Jose Sharks - Dallas Stars• 04:35 Los Angeles Kings - Minnesota Wild