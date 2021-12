Gwiazdy Polsatu w musicalu "Świat pełen niespodzianek"

Łukasz Szewczyk

• "Świat pełen Niespodzianek" to filmowa produkcja typu branded content.

• W wyniku współpracy marki Kinder Niespodzianka z Telewizją Polsat przygotowany został 66-minutowy fabularny film familijny,

• Premiera w Telewizji Polsat oraz Polsat GO.

"Świat pełen Niespodzianek" to wzruszająca, momentami zabawna opowieść o przyjaźni. Film zapewnia całej rodzinie zarówno rozrywkę, jak i przekazuje uniwersalne wartości. Czwórka młodych bohaterów - Lila, Kamil, Aleks i Wiki muszą przejść długą drogę ze zwykłego szkolnego korytarza do baśniowego lasu i groźnej krainy lodu, by docenić wartość przyjaźni. Pomoże im w tym Kinderino, bohater marki KINDER Niespodzianka, ale to oni sami będą musieli podjąć najważniejsze decyzje.O wielkości produkcji świadczy liczba zaangażowanych w jej realizację artystów - ponad 60 dziecięcych tancerzy oraz prawdziwa plejada gwiazd Telewizji Polsat w nietypowych rolach i niesamowitych kostiumach. Zobaczymy między innymi Stanisława Karpiela-Bułeckę w roli orła, Krzysztofa Ibisza jako łosia oraz Antoniego Królikowskiego, Rafała Maseraka i Adama Zdrójkowskiego jako szopy pracze. Wiewiórki, a właściwie wiewióenserki to Klaudia Halejcio, Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Wiktoria Gąsiewska. Nauczycielkę zagra Katarzyna Moś, w której wykonaniu usłyszymy piosenkę przewodnią musicalu "Drogowskazy".Podróż głównych bohaterów po świecie pełnym niespodzianek została w całości wyprodukowana w studiu filmowym dzięki technologii Virtual Film Production, czyli połączeniu technologii telewizyjnej, silnika gry komputerowej oraz ekranów wykorzystywanych przy eventach. Technologia Virtual Production dotąd w Polsce była używana głównie w grach, teledyskach, reklamach oraz produkcji telewizyjnej. "Świat pełen Niespodzianek" to pierwsza w Polsce produkcja fabularna, w której zastosowano takie rozwiązanie!Specjalnie na potrzeby musicalu powstało 10 oryginalnych piosenek, do wykonania których zaproszeni zostali młodzi artyści oraz wybrane gwiazdy Telewizji Polsat. Jest to największy projekt branded content tworzony we współpracy marki Kinder Niespodzianka z Grupą Dentsu oraz Telewizją Polsat.. Musical dostępny będzie bezpłatnie na Polsat Go.