Specjalne wydanie "Miasta kobiet" na Święta w TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Sytuacja osób transpłciowych w Polsce, siostrzeństwo wśród kobiet oraz męska bezpłodność

• Świąteczne wydanie "Miasta kobiet" nie zwalnia nas z obowiązku poruszania ważnych tematów

Za nami pierwszy sezon "Miasta Kobiet". Prowadzące - Marzena Rogalska, Aleksandra Kwaśniewska i Olga Legosz w trakcie wszystkich spotkań starały się stworzyć dla swoich rozmówców przestrzeń, w której otwarcie mogli dzielić się swoimi doświadczeniami. Nie brakowało trudnych oraz inspirujących rozmów, które wywołały wiele emocji nie tylko u widzów.Jednym z najczęściej przewijających się w programie zagadnień było siostrzeństwo. To niezaprzeczalny fakt, że kobiety potrzebują innych kobiet. Z drugiej strony badania pokazują, że sześć na dziesięć młodych dziewczyn czuje, że koleżanki cieszą się z ich niepowodzeń. Jak to wygląda w praktyce? Czy kobiety zawsze się wspierają? O siostrzeństwie porozmawiamy z, która zarówno w życiu jak i Internecie nie owija w bawełnę, a każdego dnia jej poczucie humoru i dystans doceniają tysiące kobiet. W rozmowie weźmie udział takżepsycholożka społeczna i aktywistka, która od kilku lat bada zjawisko "siostrzeństwa".- tak rozpoczyna swoją książkę "My,Trans" nasz gość,, dziennikarz i tata transpłciowej córki Wiktorii. O sytuacji osób transpłciowych w Polsce porozmawiamy również z aktywistką i mamą transpłciowego Saszy,, oraz- transpłciową modelką z Białorusi i uczestniczką programu "Top Model".O problemie niepłodności mówi się sporo w kontekście kobiet. A co z mężczyznami? #jestemN46 tak mówi o sobie nasz gość, który od dwóch lat walczy ze swoją niepłodnością. Jak się czuje facet, który nie może mieć dzieci? Niepłodny znaczy niemęski? Jakie są przyczyny niepłodności u mężczyzn? Fachowo na wszystkie pytania pytania prowadzących odpowie, specjalista w zakresie leczenia niepłodności, ginekologii i położnictwa.W specjalnym odcinku nie może zabraknąć tematu świąt. O swojej muzycznej rodzinie opowie widzom. Jak spędzają nadchodzący świąteczny czas? Czy nie mają dość wspólnej pracy? Jak to jest być inspiracją dla swoich dzieci? Czy wizyta Natalii skończy się wspólnym kolędowaniem?