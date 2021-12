Kolejna noc z Bare Knuckle Fighting Championship przed nami!

Łukasz Szewczyk

• Ostatnia w tym roku gala BKFC na żywo w Fightklubie

• W nocy z czwartku na piątek w Tampie show dla miłośników walk na gołe pięści z pojedynkiem wieczoru Martin Brown vs Bobby Taylor.

W starciu wieczoru zmierzą się ze sobą fighterzy, którzy w BKFC nie zanotowali jeszcze ani jednej porażki. Martin Brown w ogóle rzadko ostatnio przegrywa, dość powiedzieć, że poprzednią porażkę zanotował w 2017 roku podczas gali Titan FC 45, a więc jeszcze będąc czynnym zawodnikiem MMA. Uległ on wówczas Raushowi Manfio. Później w różnych organizacjach wiodło mu się już znacznie lepiej, wygrał cztery kolejne starcia, a na początku tego roku postawił na BKFC. W debiucie dla tej organizacji efektownie odprawił z kwitkiem Zacha Zane'a. Czy w Tampie będzie kontynuował zwycięski marsz?Jego najbliższy rywal, Bobby Taylor, karierę w MMA miał znacznie mniej imponującą. Nie walczył dla żadnej z liczących się organizacji, zanotował na swoim koncie dwa razy więcej porażek niż zwycięstw, a debiutancką wygraną w oktagonie odniósł dopiero przy... szóstym podejściu. Zawodnik jakich na całym świecie mnóstwo, tyle że "ODB" od innych różni się jednym - fantastycznie odnalazł się w Bare Knuckle Fighting Championship! Debiutował w niej w lipcu ubiegłego roku, kiedy to pokonał decyzją sędziów Louisa Hernandeza. Niemal dokładnie 12 miesięcy później, w sierpniu tego roku, już przez nokaut wygrał z Ronniem Rogersem. W nocy z czwartku na piątek po raz trzeci wystąpi w okrągłym ringu. I czy po raz trzeci będzie opuszczał go z dłońmi uniesionymi w geście triumfu?W drugim ciekawie zapowiadającym się pojedynku w wadze muszej zmierzą się Taylor Starling z debiutującą w BKFC Hannah Guy. Dla pierwszej z nich to już trzecia walka dla tej prestiżowej organizacji, w poprzednich nie dała ona większych szans Charisie Sigali i Cassie Robb. "Killa Bee" zdecydowanie postawiła na razie wszystkie karty na pojedynki na gołe pięści. Czy to dobra decyzja będziemy mogli przekonać się już podczas najbliższej gali w Tampie.Na gorącej Florydzie rywalką Amerykanki będzie starsza od niej o rok rodaczka, Hannah Guy. Choć dla "The Hurricane" będzie to debiut w BKFC, nie jest ona zawodniczką anonimową dla amerykańskich kibiców. W ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy walczyła na kilku galach, wieńcząc swój dorobek bilansem 4-1. W poprzedniej walce - podczas Summit FC 39 - wygrała z Ivaną Coleman. Starcie to miało miejsce nieco ponad miesiąc temu, 6 listopada. Czy tak krótki czas pozwoli jej się dobrze przygotować do konfrontacji ze świetnie prezentującą się w swoich ostatnich walkach Starling?Gala Bare Knuckle Fighting Championship: Fight Night Tampa w nocy z 9 na 10 grudnia od godz. 1.00 na żywo w Fightklubie