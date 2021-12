5,5 mln widzów 18. Mikołajkowego Bloku Reklamowego, ponad 1,6 mln zł dla dzieciaków

Łukasz Szewczyk

• 18. Mikołajkowy Blok Reklamowy obejrzało 5,5 miliona widzów, dzięki którym zebraliśmy ponad 1,6 mln zł na pomoc chorym dzieciom.

• To prawie 55 tysięcy złotych więcej niż w zeszłym roku.

Widzowie telewizji Polsat ponownie licznie zdecydowali się, by 6 grudnia, tuż przed "Wydarzeniami" obejrzeć specjalny blok reklamowy. 18. Mikołajkowy Blok Reklamowy oglądało 5,5 mln widzów (na podstawie danych Nielsen Media), co przełożyło się na ponad 1,6 miliona złotych zebranych dla chorych dzieci, podopiecznych Fundacji Polsat.- mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.- dodaje Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.Spoty zachęcające widzów do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego były emitowane na antenach Grupy Polsat Plus od 22 listopada. W postać Świętego Mikołaja, podobnie jak rok temu, wcielił się Piotr Gąsowski. W kampanii można było zobaczyć również krótkie spoty, w których wystąpili cenieni dziennikarze i znani artyści wspierający Fundację Polsat: Dorota Gawryluk, Jarosław Gugała, Michał Szpak, Sławomir, Wojciech Błach i Patryk Cebulski. W nagraniach wzięły udział również dzieci, w tym podopieczne Fundacji Polsat 12-letnia i 4-letnia Karolinka.Akcja była dodatkowo komunikowana w Internecie, radiu MUZO.FM, na nośnikach DOOH oraz na profilach społecznościowych Grupy Polsat Plus i Fundacji Polsat, gdzie do wsparcia akcji zaangażowała się cała plejada gwiazd Polsatu, a także dziennikarze Polsat News i Polsat Sport.Fundacja Polsat jest pierwszą fundacją powołaną przez telewizję komercyjną, która już od 25 lat pomaga dzieciom. Dofinansowuje ich leczenie i rehabilitację. Remontuje także oddziały dziecięce w całej Polsce, kupuje najnowocześniejszy sprzęt medyczny, z którego korzystają dzieci przebywające w szpitalach. Każdego dnia, podopieczni Fundacji mogą liczyć na znacznie więcej niż tylko wsparcie finansowe. Pracownicy Fundacji spędzają wiele godzin na czytaniu listów oraz prowadzeniu rozmów z rodzicami chorych dzieci towarzysząc w ich codzienności.Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą prawie 40 tys. małych pacjentów i wsparła finansowo ponad 2600 szpitali i ośrodków medycznych, a także szkoły, przedszkola i ośrodki pieczy zastępczej w całym kraju. W sumie na cele statutowe Fundacja przekazała dotąd prawie 265 milionów złotych.