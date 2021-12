Legia gra o awans. Liga Europy na żywo na platformie Viaplay, promocja dla kibiców

Łukasz Szewczyk

• Czwartkowy domowy mecz mistrzów Polski ze Spartakiem Moskwa w Lidze Europy UEFA zadecyduje o tym, czy Legia awansuje do kolejnej fazy europejskich rozgrywek.

• Rozgrywki Ligi Europy UEFA, w tym wszystkie mecze Legii Warszawa, a także Ligi Konferencji UEFA można oglądać na żywo na platformie Viaplay

Legia Warszawa jest ostatnia w grupie C, ale do wicelidera i lidera traci odpowiednio 1 i 2 punkty. Przed ostatnią kolejką wszystko jest możliwe. Dla Legii sprawa jest prosta: wygrana ze Spartakiem daje awans do 1/16 finału Ligi Europy. Remis lub porażka to dla mistrzów Polski koniec przygody z europejskimi pucharami.To ostatnia, 6. kolejka fazy grupowej Ligi Europy. Dwa tygodnie temu Legia przegrała 1:3 na wyjeździe z angielskim Leicester City. To trzecia europejska porażka z rzędu, poprzednio punkty legioniści zdobyli 30 września, 1:0 wygrywając z Leicester u siebie. Spartak ostatnio wygrał u siebie z Napoli 2:1.Legia Warszawa we wrześniu pokonała już Spartaka 1:0 w Moskwie, po golu Lirima Kastratiego w doliczonym czasie gry. Teraz jednak przegrywa mecz za meczem, w ekstraklasie w niedzielę 0:1 uległa na wyjeździe Cracovii i nie może wygrzebać się ze strefy spadkowej.Czwartkowy mecz Legia Warszawa - Spartak Moskwa (od godz. 18.45) będzie można oglądać na żywo na platformie streamingowej Viaplay. Studio rozpocznie się już o 17.35. Mecz komentować będą Rafał Wolski oraz były reprezentant Polski i bramkarz Legii - Wojciech Kowalewski. Gośćmi w studiu będą Piotr Stokowiec i dziennikarz Sportowych Faktów Piotr Koźmiński, przed meczem zobaczymy wywiady m.in. z byłymi trenerami Legii Jackiem Magierą i Aleksandarem Vukoviciem oraz rozmowę z Arkadiuszem Milikiem, który z Olympique Marsylia również gra w czwartek mecz o pozostanie na wiosnę w pucharach: rywalem będzie Lokomotiw Moskwa, klub Macieja Rybusa.Na kibiców Legii z kodem LEGIA2021 czeka oferta promocyjna (dla nowych klientów), dzięki której za pierwsze cztery miesiące subskrypcji Viaplay zapłacą połowę, czyli 17 zł.Najbliższe transmisje Ligi Europy na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (9 grudnia):• 18:45komentują Rafał Wolski i Wojciech Kowalewski• 18:45komentują Piotr Domagała i Michał Borkowski• 18:45komentują Dawid Król i Dominik Piechota• 18:45komentują Marcin Borzęcki i Mateusz Skwierawski• 18:45transmisja z dźwiękami ze stadionu• 18:45 Sturm Graz - AS Monacotransmisja z dźwiękami ze stadionu• 18:45 Olympique Lyon - Glasgow Rangerstransmisja z dźwiękami ze stadionu• 18:45 Sparta Praga - Broendby Kopenhagatransmisja z dźwiękami ze stadionu• 21:00komentują Kamil Kania i Mateusz Skwierawski• 21:00komentują Mateusz Juza i Michał Borkowski• 21:00 West Ham United - Dinamo Zagrzebtransmisja z dźwiękami ze stadionu• 21:00 KRC Genk - Rapid Wiedeńtransmisja z dźwiękami ze stadionu• 21:00 Łudogorec Razgrad - FC Midtjyllandtransmisja z dźwiękami ze stadionu• 21:00 Ferencvaros - Bayer Leverkusentransmisja z dźwiękami ze stadionu• 21:00 Celtic Glasgow - Real Betistransmisja z dźwiękami ze stadionu• 21:00 SC Braga - Crvena Zvezda Belgradtransmisja z dźwiękami ze stadionu