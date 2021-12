"Ciężarówką po bezdrożach Australii". Nowy sezon w Polsat Viasat Explore

Łukasz Szewczyk

• Niebezpieczne drogi, ciężkie ładunki i potężne ciężarówki

• Na antenę Polsat Viasat Explore z trzecim sezonem powraca seria "Ciężarówką po bezdrożach Australii"

Australijski Outback to jeden z ostatnich dzikich terenów na Ziemi - jest rozległy, nieokiełznany i wyjątkowo niedostępny. Kierowcy ciężarówek przemierzających ten piękny, ale trudny obszar dobrze wiedzą, że nie istnieje tu żaden łatwy sposób dostania się z punktu A do punktu B. Ich praca to brud, kurz, wertepy i czyhające na każdym kroku niebezpieczeństwa. Tylko najtwardsi i najbardziej wykwalifikowani kierowcy mogą przewozić wielkie ładunki przez to piekło na Ziemi. Ich misja: dostarczyć ładunek na miejsce i wrócić cało.W trzecim sezonie ponownie wyruszymy w trasę po australijskich bezdrożach i dołączymy do najtwardszych i najbardziej wykwalifikowanych kierowców ciężarówek na świecie. Bez nich i ich ciężkiej pracy Australia stanęłaby w miejscu. Swymi potężnymi autami dostarczają wszystko - od towarów pierwszej potrzeby po bydło, części turbin wiatrowych, sprzęt rolniczy, luksusowe jachty czy... pszczoły.W programie opowiedziane zostaną niezwykłe historie z życia kierowców tirów, którzy zapuszczają się jeszcze dalej i głębiej w dzicz Australii, przewożąc wielkie ładunki po niezwykle trudnych drogach, i przekraczając granice swoich możliwości.W tym sezonie będziemy świadkami między innymi wielkiej i pełnej trudów wyprawy Steve'a Grahame'a, który musi dostarczyć delikatny sprzęt do pozyskiwania energii słonecznej na...bezludną wyspę. Jak się okaże, są drogi, z którymi nawet jeden z najbardziej doświadczonych kierowców nie miał jeszcze do czynienia. Dołączymy również do najcięższej z ciężkich ekip transportowych z Rex Andrews Transport, która buduje 550-tonową i dłuższą od boiska piłkarskiego ciężarówkę .