Finałowa gala Foto Models Poland 2021 w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• 12 najpiękniejszych dziewczyn z Polski, marzących o karierze fotomodelki, rywalizowało w tegorocznym konkursie Foto Models Poland organizowanym przez Maxima Models.

• Telewizja Polsat pokaże galę finałową Foto Models Poland 2021

Podczas tygodniowego pobytu modelki z pewnością nie mogły narzekać na nudę! Zwiedzały m.in. urokliwe zakątki Grecji, uczyły się windsurfingu, pływały katamaranem, poznawały smaki greckiej kuchni. Uczestniczyły także w Egejskim Festiwalu Jachtów, a podczas wieczoru greckiego tańczyły Zorbę, kończąc go spektakularną sceną tłuczenia talerzy! Podziwiały ponadto uroki Lindos, korzystając z osobliwej taksówki - grzbietów osiołków. Ale przede wszystkim każdego dnia ostro ćwiczyły układy choreograficzne, przygotowując się do finałowej Gali.Która z finalistek zwyciężyła i otrzymała prestiżowy tytuł Foto Models Poland 2021? W konkursie mogą brać udział dziewczyny od 16. do 28. roku życia, bez względu na stan cywilny. Od lat konkursowi towarzyszy motto: "Nie musisz być miss, nie musisz być wysoka, wystarczy, że jesteś fotogeniczna".Emisja gali finałowej w sobotę (18 grudnia) o godz. 12:40 w Polsacie.