Filmowe Święta w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Świąt, Stopklatka przygotowała dla swoich fanów filmową ucztę.

W wigilijny wieczór Stopklatka zaprosi widzów na film, w reżyserii Johna Lee Hancocka. To wzruszająca historia o miłości, przyjaźni, zaufaniu, wytrwałości i otwartości na drugiego człowieka. W tym opartym na faktach dramacie sportowym zamożna para Leigh (Sandra Bullock) i Sean (Tim McGraw) obejmuje opieką bezdomnego nastolatka Michaela Ohera (Quinton Aaron). Chłopiec dzięki ich bezinteresownej pomocy, determinacji i miłości kończy szkołę i wyrasta na jedną z najlepszych i najlepiej zarabiających gwiazd futbolu amerykańskiego. Odtwórczyni pierwszoplanowej roli, Sandra Bullock, za swoją kreację aktorską zdobyła Oscara, a samą produkcję doceniono nominacją do tej samej nagrodyw kategorii Najlepszy film.Bogactwo, namiętność i przepych. W sylwestrową noc, za sprawą filmu, widzowie Stopklatki wejdą do świata szalonych zabaw i luksusowych imprez. Nowy Jork, lata 20. XX wieku. Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), tajemniczy milioner z wielką posiadłością, jest znany wśród nowojorskiej śmietanki towarzyskiej, dzięki swoim wystawnym przyjęciom. Na jednym z nich poznaje Nicka (Tobey Maguire), sąsiada zafascynowanego stylem życia bogacza. Pewnego dnia Gatsby prosi go o przysługę. Chce, by Nick zaaranżował mu spotkanie z Daisy (Carey Mulligan), z którą niegdyś łączył go romans. Uczucie Gatsby'ego niebezpiecznie zbliża się ku obsesji, a Nick nabiera coraz więcej podejrzeń co do historii opowiadanych przez Jaya, za którymi mogą skrywać się mroczne tajemnice. Za reżyserię obrazu odpowiada nominowany do Oscara Baz Luhrmann. Film zdobył 23 nagrody i 20 nominacji, w tym dwa Oscary za Najlepszą scenografię i Najlepsze kostiumy. Ta pełna rozmachu ekranizacja najsłynniejszej powieści Francisa Scotta Fitzgeralda urzeka oprawą wizualną. Damskie stroje zaprojektowała Miuccia Prada wraz z kostiumografką Catherine Martin, męskie stylizacje to projekty amerykańskiej firmy Brooks Brothers.