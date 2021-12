Więcej darta na platformie Viaplay w 2022 roku

Łukasz Szewczyk

• Nordic Darts Masters 2022 to kolejny turniej darta, który będzie transmitowany na żywo w Viaplay

• Polak Krzysztof Ratajski to światowa czołówka gry w darts (pot. "w rzutki")

• Turniej PDC World Series of Darts odbędzie się w Kopenhadze w dniach 10-11 czerwca

Ubiegłoroczny Nordic Darts Masters był pierwszym turniejem PDC World Series of Darts w regionie. Był to też pierwszy transmitowany w telewizji finał PDC z udziałem kobiety - Brytyjki Fallon Sherrock. Ostatecznie po swój 16. tytuł World Series sięgnął holenderski trzykrotny mistrz świata - Michael van Gerwen. Teraz powróci on do Kopenhagi, wraz z supergwiazdami takimi, jak Peter Wright czy niedawny zwycięzca Grand Slam of Darts - Gerwyn Price.Oprócz ośmiu najlepszych graczy świata, Nordic Darts Masters to szansa dla ośmiu darterów wyłonionych z kwalifikacji. Zawodnicy wystąpią przed 13 000 widzów i 3 milionami telewidzów ze 135 krajów. Nordycki turniej będzie częścią cyklu World Series of Darts 2022.Peter Norrelund, szef sportu NENT Group: "- mówi Peter Norrelund, szef sportu NENT Group.- dodaje Matthew Porter, CEO, PDCW Polsce, a także w krajach nordyckich i bałtyckich oraz w Holandii, Viaplay ma wyłączne prawa do transmisji najlepszego darta w światowym wydaniu, w tym rozgrywek World Darts Championship, Premier League Darts, World Cup of Darts, World Matchplay, World Grand Prix, mistrzostw Europy, Grand Slam of Darts i Players Championship, jak również prestiżowych World Series of Darts Finals, z udziałem Polaka Krzysztofa Ratajskiego jako jednego z czołowych darterów.