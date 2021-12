Finał sezonu F1, piłkarskie derby Madrytu - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Główną atrakcją weekendu w ELEVEN SPORTS będzie ostatni tegoroczny wyścig F1, który przesądzi o tym, kto zostanie mistrzem świata w sezonie 2021.

• Kibice piłkarscy również mogą szykować się na ogromne emocje, bo w lidze hiszpańskiej odbędą się prestiżowe derby Madrytu, w których prowadzący w tabeli Real zmierzy się z broniącym mistrzostwa kraju Atlético.

Czy Lewis Hamilton zdobędzie mistrzostwo świata po raz ósmy w karierze i zostanie najbardziej utytułowanym kierowcą w historii Formula 1®? A może uniemożliwi mu to Max Verstappen, który liczy na swoje pierwsze trofeum w królowej motorsportu? Eksperci i kibice są zgodni: tak ekscytującej i wyrównanej walki o mistrzostwo świata nie było w F1® od wielu lat. Do decydującego wyścigu, który odbędzie się w ten weekend w Abu Zabi, obaj kierowcy przystąpią z taką samą liczbą punktów. Po trofeum sięgnie ten, który zwycięży w wyścigu o Grand Prix™ Abu Zabi lub zajmie wyższe punktowane miejsce niż konkurent. Poprzedni raz taka sytuacja miała miejsce w 1974 roku, kiedy o mistrzostwo rywalizowali Emerson Fittipaldi i Clay Regazzoni. Wskazanie faworyta zawodów na Yas Marina Circuit jest niezwykle trudne - za Brytyjczykiem przemawiają statystyki z poprzednich lat, bo triumfował na tym torze aż pięć razy, a Holender tylko raz. Z kolei na Verstappena wskazuje więcej wygranych w obecnym sezonie wyścigów (9) i wywalczonych pole position (9). Zapowiadają się wielkie emocje!Ten wyścig warto obejrzeć również ze względu na pożegnalny występ byłego mistrza świata Kimiego Räikkönena. Fiński kierowca Alfa Romeo Racing ORLEN spędził na torach Formula 1® 19 sezonów. W tym czasie aż 103 razy stawał na podium, z czego 21-krotnie na jego najwyższym stopniu.W ten weekend na boiskach ligi hiszpańskiej na pierwszy plan wysuwają się derby Madrytu, w których lider rozgrywek, Real, podejmie broniące tytułu mistrzowskiego Atlético. Na słynnym Estadio Santiago Bernabéu ekipa Królewskich spróbuje przedłużyć passę ośmiu meczów bez porażki z lokalnym rywalem. W ich drużynie wiele będzie zależało od Karima Benzemy i Viníciusa Júniora, którzy po ostatnich udanych występach powrócili na szczyt klasyfikacji najskuteczniejszych ofensywnych duetów w czołowych ligach świata. Natomiast w szeregach Atlético kluczową postacią będzie Antoine Griezmann, który w historii swoich gier przeciwko Realowi strzelił dotychczas osiem goli i zanotował pięć asyst. Dla Los Colchoneros to starcie jest szansą na rehabilitację po ubiegłotygodniowej sensacyjnej przegranej 1:2 z RCD Mallorką, w wyniku której spadli na czwarte miejsce w tabeli. Zwycięstwo może dać im awans na drugą pozycję i zmniejszenie straty do Realu do siedmiu "oczek".Ciekawie powinno być też na Estadio Mestalla, gdzie Valencia CF zmierzy się z Elche CF. Gospodarze chcą utrzymać silną pozycję w walce o awans do europejskich pucharów, dlatego nie mogą pozwolić sobie na wpadkę. Będący w dobrej formie goście z pewnością nie ułatwią im zadania - wygrali dwa ostatnie spotkania, wykazując się sporą skutecznością. Piłkarzom z Elche punkty są bardzo potrzebne w rywalizacji o utrzymanie w hiszpańskiej ekstraklasie, ale czy wystarczy im umiejętności, by pokrzyżować plany Nietoperzy z Walencji?AC Milan został nowym liderem ligi włoskiej i w ten weekend będzie bronił tej pozycji w wyjazdowym spotkaniu z Udinese Calcio. Dla Rossonerich to może być trudna przeprawa, bo od początku października na Stadio Friuli jeszcze nikomu nie udało się wygrać. Defensywa z Mediolanu będzie musiała przypilnować przede wszystkim Beto i Gerarda Deulofeu, błyskotliwej dwójki kreującej większość ofensywnych akcji zespołu prowadzonego przez trenera Gabriele Cioffiego. Podczas poprzedniej wizyty w Udine bohaterem Milanu został Zlatan Ibrahimović, który strzelił gola i zaliczył asystę, a jego drużyna zwyciężyła 2:1. Czy także tym razem Szwed okaże się kluczowym zawodnikiem?Silnie zmotywowany do swojego weekendowego meczu podejdzie niedawny lider rozgrywek, SSC Napoli. Ekipa Piotra Zielińskiego w starciu z Empoli FC Szymona Żurkowskiego postara się zrehabilitować za ubiegłotygodniową porażkę z Atalantą Bergamo. Teoretycznie dla Azzurrich zdobycie kompletu punktów w konfrontacji z beniaminkiem powinno być obowiązkiem, ale w praktyce może okazać się sporym wyzwaniem, bo goście w bieżącym sezonie sensacyjnie pokonali już m.in. Juventus FC i ACF Fiorentinę.Mecze Paris Saint-Germain z AS Monaco należą do najważniejszych momentów każdego sezonu ligi francuskiej. Ich najbliższa konfrontacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie drużyny są w świetnej dyspozycji i nie przegrywają swoich spotkań. Dla zespołu z Paryża, który jest zdecydowanym liderem tabeli Ligue 1 Uber Eats, to starcie jest okazją do rewanżu za poprzednie rozgrywki, kiedy dwukrotnie ulegli ekipie z Księstwa - najpierw 2:3, a następnie 0:2. Tym razem do sukcesu mają go poprowadzić szalenie groźni Leo Messi i Kylian Mbappé, którzy w ostatni wtorek zdobyli po dwie bramki w wygranym 4:1 starciu Ligi Mistrzów UEFA z Club Brugge. Z kolei po stronie gości warto zwrócić szczególną uwagę na Wissama Ben Yeddera i Kevina Vollanda, którzy w obecnej kampanii strzelili łącznie 13 goli oraz zaliczyli osiem asyst.Na spore emocje zanosi się również na Stade de la Beaujoire, gdzie FC Nantes podejmie rewelację aktualnego sezonu, RC Lens. W drugiej linii gości będzie można zobaczyć Przemysława Frankowskiego i Seko Fofanę. Obaj, pomimo że są pomocnikami, od sierpnia zanotowali w sumie aż dziewięć trafień i są czołowymi strzelcami Lens. W ten weekend o trafienia nie będzie łatwo, bo defensywa Nantes należy do najszczelniejszych w lidze.FC Porto jest niepokonane w lidze portugalskiej od października 2020 roku, a w tym sezonie wygrało 11 spotkań i tylko dwa razy zremisowało, dzięki czemu jest liderem tabeli. W najbliższy weekend drużynę trenera Sérgio Conceição czeka poważny sprawdzian, jakim będzie konfrontacja z zajmującą czwarte miejsce w stawce SC Bragą. Ekipa Smoków jest faworytem, ale musi mieć się na baczności, bo w ostatnim starciu z tym rywalem, w ramach rozgrywek Pucharu Portugalii, sensacyjnie przegrała w dwumeczu 3:4. Na Estádio do Dragão kibice mogą spodziewać się dobrego widowiska, ponieważ oba zespoły zdobywają dużo bramek i preferują otwarty futbol. Jego ozdobą będzie pojedynek Luisa Díaza z Ricardo Hortą, a więc dwóch najlepszych strzelców bieżącej kampanii Liga Portugal.Piątek (10 grudnia):• 10:25 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 10:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicareporterzy w Abu Zabi: Mikołaj Sokół, Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 13:55 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicareporterzy w Abu Zabi: Mikołaj Sokół, Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Adrian GątarekSobota (11 grudnia):• 10:55 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 10:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicareporterzy w Abu Zabi: Mikołaj Sokół, Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 13:25 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 13:55 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicareporterzy w Abu Zabi: Mikołaj Sokół, Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Julain Kowalski, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Majak, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (12 grudnia):• 12:00 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021:(Eleven Sports 1)• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 13:55 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2021: wyścig (Eleven Sports 1, studio od 13:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica, reporterzy w Abu Zabi: Mikołaj Sokół, Aldona Marciniak, Robert Smoczyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk, studio: Mateusz Majak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz z Estadio Santiago Bernabéu: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Tomasz Zieliński• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (13 grudnia):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Piotr Czachowski• 20:40 Championship: Sheffield United - Queens Park Rangers (Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Sebastian Chabiniak, Dominik Guziak• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)