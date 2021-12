RMF FM rozda choinki słuchaczom w 14 miastach Polski

Łukasz Szewczyk

• Startuje kolejna edycja akcji "Choinki pod choinkę" RMF FM.

• Świąteczny konwój rozgłośni odwiedzi w tym roku 14 miast.

• Wśród atrakcji, oprócz drzewek, będą też konkursy i animacje dla najmłodszych realizowane w reżimie sanitarnym oraz spotkania z gwiazdami polskiej muzyki

"Choinki pod choinkę" to organizowana od 2000 roku akcja radia RMF FM - rozgłośnia tej zimy odwiedzi 14 miast rozdając tysiące pachnących, zielonych drzewek. W każdym mieście na słuchaczy rozgłośni czeka też mnóstwo innych atrakcji m.in. konkursy i animacje dla dzieci prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego. RMF FM rozdawać będzie też upominki, gadżety radia, świąteczne pierniki i kawę.W tym roku RMF FM odwiedzi:• w poniedziałek 13 grudnia:(Rynek Główny, godz. 9) i(pl. Łuczkowskiego, godz. 14),• we wtorek 14 grudnia:(Rynek Kościuszki, godz. 9) i(plac przed Parkiem Wodnym, godz. 14),• w środę 15 grudnia:(Rynek Starego Miasta, godz. 9) i(Rynek Nowomiejski, godz. 14),• w czwartek 16 grudnia:(Stary Rynek, godz. 9) i(Plac Bohaterów, godz. 14),• w piątek 17 grudnia:(Rynek, godz. 9) i(Rynek, godz. 14),• w sobotę 18 grudnia:(Rynek Główny, godz. 9) i(pl. Biegańskiego, godz. 14),• w niedzielę 19 grudnia:(Rynek, godz. 9) i Kraków (Plac Szczepański, godz. 14).Imprezę w wybranych miastach uświetnią swoją obecnością: Margaret, Dawid Kwiatkowski, Michał Szczygieł, Marta Gałuszewska, Bryska, Enej, Three of Us, Viki Gabor oraz Piotr Kupicha z zespołem Feel, którzy będą spełniać gwiazdkowe marzenia zbierane wśród osób oczekujących na choinkę.Z bożonarodzeniowego miasteczka RMF FM nadawać na żywo będą reporterzy stacji, a ich relacji słuchać będzie można na bieżąco na antenie rozgłośni.