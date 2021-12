Nowy program sportowy na żywo w Sport.pl i Gazeta.pl. "Sport.pl Live"

Łukasz Szewczyk

• Nadchodzący rok 2022 to kumulacja pasjonujących wydarzeń sportowych. Polacy będą rywalizować na najważniejszych arenach sportowych, począwszy od Turnieju Czterech Skoczni, przez Zimowe Igrzyska Olimpijskie, baraże i wreszcie same Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze.

• Gazeta.pl i Sport.pl już teraz przygotowały nowy program na żywo - "Sport.pl Live".

W poniedziałek, 13 grudnia 2021 roku, o godz. 20:00 zadebiutuje nowy program wideo premium - "Sport.pl Live". Będzie go można oglądać co tydzień na stronach głównych Gazeta.pl i Sport.pl, a także na kanałach Sport.pl na platformach YouTube i Twitch.Gospodarzami formatu będą m.in. Piotr Majchrzak, Dominik Wardzichowski, Konrad Ferszter i Kacper Sosnowski. -- mówi Piotr Majchrzak, szef wideo premium Sport.pl i jeden z prowadzących program. -- dodaje Majchrzak.W programie pojawią się rozmowy z gwiazdami polskiego sportu, analizy najważniejszych wydarzeń oraz felietony dziennikarzy Sport.pl. Będzie w nim także miejsce na specjalny segment dla ekspertów, którzy razem z prowadzącymi program dziennikarzami opowiedzą widzom o najważniejszych aktualnych wydarzeniach w sporcie i wokół niego. Ciekawe jest przecież nie tylko to, co widać na sportowych arenach, ale również to, co można odkryć za kulisami. Rywalizacja, biznes, emocje - tego nie zabraknie w najnowszym programie Sport.pl.