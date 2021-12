Emocje w Ekstraklasie i Ligue 1, pierwszy odcinek "Foot Trucka" - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Mecze Lecha Poznań z Radomiakiem Radom i PSG z AS Monaco to smaczki piłkarskiego weekendu w Canal+ Sport

• Swoją premierę będzie miał pierwszy odcinek specjalny programu "Foot Truck"

Pięć zwycięstw w ostatnich pięciu meczach - taki bilans mają piłkarze Radomiaka przed spotkaniem z liderami PKO Bank Polski Ekstraklasy - Lechem Poznań. Ta wspaniała seria beniaminka pozwoliła na zajęcie piątego miejsca po pierwszej połowie rozgrywek. Piłkarze Dariusza Banasika są niewygodni dla czołówki i do tej pory nie dali się pokonać Pogoni, Lechii, Rakowowi oraz Lechowi. Pomimo dobrej passy radomian, w sobotę to piłkarze Macieja Skorży będą faworytami. Zwycięstwo lechitów może dać im większy komfort przed zbliżającą się przerwą zimową. Spotkanie w Canal+ Sport skomentują Adam Marchliński i Michał Żewłakow.W sezonie 2019/2020 Paris Saint-Germain awansowało do finału Ligi Mistrzów jako pierwsza francuska drużyna od szesnastu lat. W 2004 roku w pamiętnym meczu w Gelsenkirchen AS Monaco musiał uznać wyższość FC Porto. Dwaj ostatni francuscy finaliści Ligi Mistrzów zmierzą się teraz w ramach 18. kolejki Ligue 1 Uber Eats. Faworytem spotkania w Paryżu niewątpliwie będą gospodarze, którzy prowadzą w tabeli z dwunastopunktową przewagą nad wiceliderem. Szansą dla gości jest jednak to, że w ostatnich dwóch meczach piłkarze Mauricio Pochettino zaledwie zremisowali z Lens i Niceą. Szlagier ligi francuskiej już w niedzielę.W piątek premierę będzie miał pierwszy odcinek specjalny programu "Foot Truck", w którym gościem Łukasza Wiśniowskiego i Jakuba Polkowskiego będzie obrońca reprezentacji Polski oraz Southampton FC Jan Bednarek. Wśród poruszonych tematów nie zabrakło m.in. reprezentacji Polski, gry w najlepszej lidze świata oraz zmian w życiu prywatnym.Piątek (10 grudnia):17:40 Ekstraklasa: Stal Mielec - Bruk-Bet Termalica Nieciecza, CANAL+SPORTkomentarz: Filip Surma, Grzegorz Mielcarski20:00 - 23:00 Super Piątek, CANAL+SPORTprowadzący: Cezary Olbrycht; gość: Andrzej Juskowiak20:25 Ekstraklasa: Raków Częstochowa - Piast Gliwice, CANAL+SPORTkomentarz: Bartosz Glen, Tomasz Wieszczycki20:25 This is speedway: Lukas Dryml, nSport+prowadzący: Łukasz Benz20:55 Premier League: Brentford - Watford, CANAL+SPORT2komentarz: Adrian Olek, Przemysław Rudzki20:55 Ligue 1:FC Nantes - RC Lens, nSport+komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak20:55 LaLiga Santander: Sporting Gijon - Huesca, CANAL+ online23.00 "Foot Truck" (Canal+ Sport)prowadzący: Łukasz Wiśniowski i Jakub Polkowskigość: Jan Bednarek01:30 NBA: Atlanta Hawks - Brooklyn Nets, CANAL+SPORTkomentarz: Michał Łopaciński, Wojciech MichałowiczSobota (11 grudnia):13:25 Premier League: Manchester City - Wolverhampton, CANAL+SPORT2komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny13:55 LaLiga: RCD Espanyol - UD Levante, nSport+komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała14:40 Ekstraklasa: Radomiak Radom - Lech Poznań, CANAL+SPORTkomentarz: Adam Marchliński, Michał Żewłakow15:55 Premier League: Liverpool - Aston Villa, CANAL+PREMIUMkomentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny15:55 Premier League: Chelsea - Leeds United, CANAL+SPORT2komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka15:55 Premier League: Arsenal - Southampton, CANAL+NOWkomentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński16:10 LaLiga: Deportivo Alaves - Getafe CF, nSport+komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski17:10 Ekstraklasa: KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Kraków, CANAL+SPORTkomentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski17:55 Liga ACB: Gran Canaria - BAXI Manresa, CANAL+NOWkomentarz: Artur Kwiatkowski, Wojciech Michałowicz18:10 LaLiga Smartbank: Almeria - Real Zaragoza, nSport+komentarz: Karol Płatek, Jakub Kręcidło18:25 Premier League: Norwich City - Manchester United, CANAL+SPORT2komentarz: Adrian Olek, Przemysław Rudzki19:30 Ekstraklasa: Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok, CANAL+SPORTkomentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki20:55 LaLiga: Athletic Club - Sevilla FC, CANAL+ SPORT2komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski21:30 NBA: Los Angeles Clippers - Orlando Magic, CANAL+FAMILY i CANAL+NOWkomentarz: Gabriel Rogaczewski, Waldemar Kijanowski22:00 Liga+, CANAL+SPORTprowadzący: Michał Wodziński; goście: Maciej Murawski, Marek JóźwiakNiedziela (12 grudnia):10:00 Wysoki Pressing, CANAL+SPORTprowadzący: Michał Kołodziejczyk11:55 Futsal Ekstraklasa: Piast Gliwice - Constract Lubawa, nSport+komentarz: Michał Kornacki, Adam Zakrzewski12:10 Ekstraklasa: Cracovia - Górnik Łęczna, CANAL+SPORTkomentarz: Piotr Glamowski, Grzegorz Mielcarski12:55 Ligue 1: Lille OSC - Olympique Lyon, CANAL+ SPORT2komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski13:55 LaLiga: Villarreal CF - Rayo Vallecano, nSport+komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Lipińsk14:40 Ekstraklasa: Wisła Płock - Legia Warszawa, CANAL+SPORTkomentarz: Przemysław Pełka, Wojciech Jagoda14:55 Premier League: Brighton - Tottenham, CANAL+PREMIUMkomentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny14:55 Premier League: Burnley - West Ham United, CANAL+SPORT2komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Kaczmarczyk14:55 Premier League: Leicester City - Newcastle United, CANAL+NOWkomentarz: Przemysław Rudzki, Michał Gutka14:55 Ligue 1:Stade Rennes - OGC Nice, CANAL+ online15:55 LaLiga Smartbank: Real Valladolid - Real Oviedo, CANAL+ online16:10 LaLiga: CA Osasuna - FC Barcelona, nSport+ / CANAL+ FAMILYkomentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała16:55 Ligue 1: RC Strasbourg - Olympique Marsylia, CANAL+ SPORT2komentarz: Tomasz Smokowski, Piotr Grabowsk17:00 Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin, CANAL+PREMIUMkomentarz: Robert Skrzyński, Marcin Baszczyński17:25 Premier League: Crystal Palace - Everton, CANAL+SPORTkomentarz: Marcin Rosłoń, Jakub Polkowski18:00 NBA: New York Knicks - Milwaukee Bucks, CANAL+NOWkomentarz: Wojciech Michałowicz, Kamil Chanas18:25 Liga ACB: Lenovo Teneryfa - Barca, nSport+komentarz: Michał Łopaciński, Hubert Radke19:30 Liga+Extra, CANAL+PREMIUMprowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń20:40 Ligue 1: Paris SG - AS Monaco, CANAL+ SPORTkomentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki21:00 Turbokozak, CANAL+PREMIUMprowadzący: Bartosz Ignacik; Turbokozak: Kacper KozłowskiPoniedziałek (13 grudnia):17:40 Ekstraklasa: Warta Poznań - Śląsk Wrocław, CANAL+SPORTkomentarz: Adrian Olek, Maciej Murawski20:00 Ekstraklasa po godzinach, CANAL+SPORTprowadzący: Filip Surma; gość: Radosław Majdan21:00 Jej Wysokość Premier League, CANAL+SPORTprowadzący: Andrzej Twarowski; goście: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny, Kamil Kosowski