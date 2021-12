Tematyczna kanały Canal+ już dostępne w Polsat Box

Łukasz Szewczyk

• Abonenci Polsat Box (Cyfrowy Polsat) zyskali dostęp do siedmiu nowych stacji z portfolio Canal+ Polska

Dzięki rozszerzeniu współpracy z Canal+ oferta platformy Polsat Box w piątek (10 grudnia 2021 roku) powiększyła się o nowe kanały telewizyjne:(w dekoderach Polsat Box na pozycji numer 424) to kanał filmowy prezentujący filmy prosto z festiwalowych ekranów - nagradzane i docenione zarówno przez polską, jak i światową krytykę filmową, kino ambitne, perły z historii kinematografii oraz starannie wybrane seriale europejskie - kryminalne i szpiegowskie. W ramówce stacji znajdują się także autorskie cykle tematyczne.. Wśród nich "Kino mówi", w którym stacja prezentuje najciekawsze, najbardziej kontrowersyjne filmy, zarówno te zrealizowane przez mistrzów kina, jak i debiutantów. Wiele z pokazywanych tutaj tytułów ma w Ale kino+ polską premierę.(w dekoderach Polsat Box na pozycji numer 439) to kanał w całości poświęcony telenowelom tureckim i południowoamerykańskim, nadający niesamowite historie przez całą dobę. O przyjaźni, miłości, trudnych relacjach, zdradach, pełne wątków sensacyjnych, ale również metafizycznych.(w dekoderach Polsat Box na pozycji numer 605) to kanał dokumentalny, który pomaga zrozumieć wyjątkowy, skomplikowany i wciąż zmieniający się świat, w którym żyjemy. Prezentuje odważne tematy, intrygujące zagadnienia oraz ludzi, dla których ryzyko to stały element życia. Stawia trudne pytania, na które nie ma prostej odpowiedzi, porusza tematy tabu, zaskakuje i poszerza horyzonty. Pokazuje piękno natury i zachwyca krajobrazami z lotu ptaka, dzięki nim pozwala na nowo zakochać się także w Polsce, pokazując na kanale jej wyjątkowe oblicza. Ramówka stacji to różnorodność tematów, od sportów ekstremalnych i szokujących biografii, przez zagadki historii i zjawiska popkulturowe, aż po zachwycającą przyrodę i niezwykłe podróże.(w dekoderach Polsat Box na pozycji numer 706) to kanał kulinarny, który dostarcza inspiracji zarówno początkujących pasjonatom gotowania jak wytrawnym adeptom tej sztuki. Ideą kanału jest poszerzanie kulinarnych horyzontów i promocja zdrowego stylu życia, dlatego na antenie prezentuje tajniki kuchni roślinnej i dania, które pomagają jak najdłużej zachować sprawność i formę. Stacja promuje nurt zero waste, uczy jak nie marnować jedzenia i dbać o ekologię. Odkrywa unikalne smaki i aromaty lokalnego jedzenia z różnych zakątków Ziemi, zabiera widzów w kulinarną podróż dookoła świata - odwiedza lokale z ulubionymi daniami Polaków, zestawia francuską finezję i włoski temperament dociera do bogactwa smaków Chin i na australijskie wybrzeże. Na kanale emitowane są ciekawostki ze świata kulinariów oraz historie znanych restauracji i wielkich szefów kuchni.(w dekoderach Polsat Box na pozycji numer 709) to kanał tematyczny o projektowaniu przestrzeni, w której żyjesz. Dostarcza mnóstwo inspiracji i praktycznych wskazówek do zmian, prezentuje widzom niesamowite metamorfozy wnętrz, kompleksowe remonty jak i nietuzinkowe pomysły na zagospodarowania ogrodu. Prowadzący programów podpowiadają na co zwrócić uwagę przy zakupie inwestycji czy zmianie aranżacji, przybliżają piękno przedmiotów użytkowych i pokazują, że otoczenie ma znaczenie. Kanał prezentuje prawdziwe ludzkie historie, podgląda życie zarówno z dala od zgiełku miasta - malownicze krajobrazy, sielską atmosferę i szacunek do tradycji jak i te pełne blichtru - domy gwiazd, luksusowe posiadłości i zdumiewające hotele.(w dekoderach Polsat Box na pozycji numer 507) to kanał przeznaczony dla dzieci, który powstał z myślą o najmłodszych widzach - bawi, uczy, i rozwija. Treści prezentowane na antenie są starannie selekcjonowane, dobierane do wieku i możliwości percepcyjnych najmłodszych. Programy i seriale MiniMini+ prezentują pozytywne wzorce oraz pogłębiają wiedzę dzieci na temat świata. Gwiazdą stacji jest Rybka MiniMini, która pojawia się na antenie od godziny 4 rano do 21 w nocy.(w dekoderach Polsat Box na pozycji numer 508) dostarcza inteligentnej rozrywki dotykając tematów interesujących młodych widzów oraz promuje pozytywne wzorce zachowań, pokazując jak ważna jest współpraca w grupie; co to jest przyjaźń oraz jak pokonywać przeszkody i własne słabości - jest edukacyjna i bezpieczna. Oferuje wysokiej jakości produkcje z europejskich wytwórni i studiów animacji, popularne wśród dzieci na całym świecie.Nowe kanały tematyczne Canal+ dostępne są dla wszystkich abonentów Polsat Box (telewizja satelitarna oraz kablowa IPTV) w ramach promocji do 15 stycznia 2022 roku. Po zakończeniu okresu promocyjnego wszystkie nowości będą dostępne w ramach podstawowego pakietu L w telewizji satelitarnej i kablowej IPTV