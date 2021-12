Pięściarski weekend w Polsacie Sport

Łukasz Szewczyk

• Pojedynek na szczycie pięściarskiej wagi lekkiej Łomaczenko - Comme, dwa starcia o pasy na gali UFC i pojedynek o bokserskie Międzynarodowe Mistrzostwo Polski, to największe hity drugiego weekendu grudnia sportowych kanałach Polsatu.

• Wyróżniające się transmisje to także kolejny mecz Biało-Czerwonych na mundialu szczypiornistek czy tenisowe starcie Polska - Czechy.

Sobotni wieczór będzie prawdziwym świętem sportów walki. Wszystko zacznie się o godzinie 19:00 w Polsacie Sport Fight, gdzie ruszy transmisja gali Polsat Boxing Promotions. W walce wieczoru Radomir Obruśniak będzie bronił Międzynarodowego Mistrzostwa Polski w wadze superpiórkowej. Od godziny 19:30 galę będzie można oglądać także w Polsacie Sport i Polsacie Sport Extra, a od 20:00 również w ogólnodostępnym Super Polsacie.O godzinie 3:00 w nocy z soboty na niedzielę w legendarnej hali Madison Square Garden w Nowym Jorku rozpocznie się gala bokserska grupy Top Rank. Najjaśniejszy punkt tego wydarzenia to starcie dwóch gwiazd światowej wagi lekkiej - Wasyla Łomaczenki i Richarda Commeya. Obaj to byli czempioni, a zwycięzca tego starcia znacząco przybliży się do pojedynku dającego nadzieję na odzyskanie mistrzostwa. Galę z walką Łomaczenko - Commey pokaże Polsat Sport.O godzinie 4:00 w Polsacie Sport Extra rozpocznie się natomiast transmisja z gali UFC 269 zorganizowana przez największego promotora mma na świecie. W Las Vegas dojdzie do aż dwóch pojedynków mistrzowskich. W walce wieczoru Charles Oliveira będzie bronił trofeum wagi lekkiej przed Dustinem Poirierem. Chwilę wcześniej Julianna Pena spróbuje odebrać pas wagi koguciej Amandzie Nunes.Także w sobotę swój piąty mecz na mistrzostwach świata piłkarek ręcznych rozegrają Polki. Tym razem naprzeciw Biało-Czerwonym stanie reprezentacja Słowenii. To spotkanie o godzinie 20:20 pokażą Polsat Sport i dostępny w naziemnej telewizji cyfrowej TV6.W sobotę nudzić nie będą się także fani tenisa. W Zielonej Górze trwa wyjątkowy dwumecz Polska - Czechy w innowacyjnej formule obejmującej pojedynki singlowe mężczyzn oraz kobiet, a także deble i mixty. To propozycja obchodzącego w tym roku swoje 100-lecie Polskiego Związku Tenisa na dalszą popularyzację tej dyscypliny. Sobotnie transmisje będą dostępne w Polsacie Sport News od godziny 11:00.Fani sportu w drugi weekend grudnia tradycyjnie znajdą na sportowych antenach Polsatu mecze lig siatkarek i siatkarzy oraz koszykarzy. Coś dla siebie znajdą także wielbiciele między innymi biathlonu i łyżwiarstwa szybkiego. W niedzielę w Polsacie Sport o godzinie 11:00 ukaże się także najnowsze wydanie publicystycznego magazynu Cafe Futbol, a o 20:00 w Polsacie Sport Extra premierę będzie miał równie opiniotwórczy program Polskie Skocznie.