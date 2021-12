Serialowe "Small World", "Wymarzony koń", "Detektyw małolat" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Skandal w Hrabstwie Yuba", serialowe "Small World", "Wymarzony koń", "Złe baśnie", "Detektyw małolat"

W piątekkontynuuje emisję nowej serii. Historia czwarta(10 grudnia). Tomáš (Zdeněk Piškula) mieszka w Pradze i choć jest utalentowany muzycznie, zarabia na życie pracą w sklepie z instrumentami. Jego życie zmienia się diametralnie, gdy na Planecie Singli poznaje piękną i intrygującą Polkę, Paulinę (Zofia Wichłacz), która cierpi na mizofonię, czyli nadwrażliwość na niektóre dźwięki. Schorzenie, z którym się zmaga redefiniuje dla obojga pojęcie miłości, czułości i związku.Premierę będzie miał także(10, 11 i 12 grudnia). Serialowa wersja mrocznej fabuły Patryka Vegi o międzynarodowym handlu dziećmi. Z tej pełnej rozmachu i rozgrywającej się na całym świecie opowieści o seksualnym wykorzystywaniu nieletnich, dowiadujemy się o złym obliczu świata, z którego często w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. Przepełniona emocjami fabuła opowiada o uprowadzeniu małej polskiej dziewczynki i losach policjanta, który za wszelką cenę chce dowiedzieć się co się stało z dzieckiem i odnaleźć je, choćby po latach i na końcu świata. Tylko czy wtedy będzie w niej choć odrobina tej niewinnej małej istotki sprzed porwania? W międzynarodowej obsadzie serialu, obok popularnych polskich aktorów - Piotra Adamczyka, Julii Wieniawy i Mariety Żukowskiej, zobaczymy również zagraniczne gwiazdy kina Aleksieja Serebriakowa i Enrique Arce.W sobotę(11 grudnia). Gospodyni domowa Sue Buttons (Allison Janney) wiedzie monotonne życie na przedmieściach kalifornijskiego miasteczka. Nikt nie zwraca na nią większej uwagi. W dniu swoich urodzin, o których wszyscy zapomnieli, kobieta nakrywa męża Karla (Matthew Modine) na zdradzie. Przerażony mężczyzna dostaje zawału serca i umiera. Sue zakopuje jego zwłoki w pobliżu motelu, w którym go przyłapała. Zgłasza jego zaginięcie na policji, a potem, by zyskać rozgłos i uwagę, angażuje w sprawę media. Staje się lokalną celebrytką, a wszyscy okazują jej współczuje. Kobieta nie ma jednak pojęcia, że Karl był uwikłany w ciemne interesy, a razem z jego ciałem ukryła torbę pełną pieniędzy. Wikła się w spiralę kłamstw, wywracając swoje życie do góry nogami.Filmowy weekendrozpocznie dramat(11 grudnia). Mieszkająca w Nowym Jorku Emma Payge (Tiffany Haddish) jest energiczną uliczną piosenkarką. Kobieta wygrywa na loterii lunch z gwiazdą komedii i decyduje się na niego iść, choć nie ma pojęcia, z kim właściwie ma go zjeść. W podobnej sytuacji jest słynny scenarzysta komediowy Charlie Burnz (Billy Crystal), który przychodzi do restauracji na charytatywne spotkanie z nieznajomą. Szybko okazuje się, że parze, która jeszcze niedawno nie miała o swoim istnieniu pojęcia, łatwo przychodzi znalezienie wspólnego języka. Choć lunch zostaje gwałtownie przerwany z powodu alergii Emmy na owoce morza i kończy się w szpitalu zastrzykiem z adrenaliny, sama znajomość przeradza się w głęboką więź. Para, którą dzieli wszystko, począwszy od wieku czy statusu społecznego, odnajduje w drugiej osobie bratnią duszę i ma okazję na nowo zdefiniować znaczenie przyjaźni, miłości i zaufania.Niedzielną Megapremierą będzie(12 grudnia). Mieszkająca w małym walijskim miasteczku, Jana Vokesa (Toni Collette) postanawia odmienić swoje życie i zająć się wychowaniem od małego źrebaka, konia wyścigowego. Mając za mało funduszy i brak doświadczenia, przekonuje swoich sąsiadów, aby ze swoich skromnych zarobków zrobili zrzutkę i pomogli w wychowaniu konia o imieniu - Dream Alliance z nadzieją, że w przyszłości ten będzie mógł konkurować z elitami wyścigów. Po żmudnych przygotowaniach okazuje się, że to była najlepsza inwestycja grupy. Dream Alliance wspina się po szczeblach z wytrwałością i determinacją, pokazując serce prawdziwego mistrza. Czy uda mu się zdobyć tytuł najlepszego konia w Walii?Z kolei premierowy weekend na antenachrozpoczną(11 grudnia, Cinemax). Pewnego roku na przedmieściach Rzymu letnie upały maskują duszną atmosferę wyobcowania. Na pozór przeciętna rodzina nie różni się niczym od innych, ale jest to tylko złudzenie. W domach, na podwórkach i ogrodach cisza tuszuje skrywany sadyzm ojców, bierność marek i niewytłumaczalną obojętność dorosłych. Desperacja i tłumiony gniew dzieci w końcu znajdują ujście i burzą groteskową fasadę, co przynosi tragiczne konsekwencje dla całej społeczności.Druga propozycja to(11 grudnia, Cinemax 2). 12-letni Paul mieszka z matką, która pracuje w prywatnym szpitalu psychiatrycznym w lesie nieopodal ich domu. Pewnego dnia Paul poznaje nastoletnią Glorię, tajemniczą nową pacjentkę, w której niedługo potem się zakochuje. Między nastolatkami rodzi się stopniowo przyjaźń. Dziewczyna twierdzi, że jest tam bezpodstawnie przetrzymywana i namawia Paula, żeby pomógł jej w zorganizowaniu ucieczki. Wspólnie wyruszają w niebezpieczną podróż. Uczucia chłopca zostają wystawione na ciężką próbę, bo stopniowo ujawnia się nieprzewidywalny charakter Glorii.W niedzielę(12 grudni, Cinemax). Jako dziecko Abe Applebaum (Adam Brody) zdobył w swojej lokalnej społeczności sławę jako dziecięcy detektyw, bo rozwiązywał zagadki kryminalne i rozpracowywał tajemnicze przestępstwa na prośbę mieszkańców miasta Willowbrook. Kiedy miał 12 lat zniknęła jego przyjaciółka Gracie i ani on, ani policja nie byli w stanie jej odnaleźć, co zostawiło w jego psychice głęboki ślad. Abe ma teraz 32 lata i prowadzi własną agencję detektywistyczną wbrew rodzinie i złośliwym docinkom rówieśników, którzy twierdzą, że nie potrafi "dorosnąć". Interes słabo się kręci, a on sam jest przedmiotem kpin. Często topi smutki w alkoholu i sięga po narkotyki. Pewnego dnia zgłasza się do niego licealistka Caroline, która chce, żeby Abe pomógł jej rozwiązać zagadkę zabójstwa jej chłopaka.Weekend zakończy obraz(12 grudnia, Cinemax 2). Północne Włochy. Simone płynie kajakiem w dół pięknej rzeki i rozkoszuje się atmosferą spokojnego popołudnia. Nagle ciszę przerywa odgłos wypadku samochodowego. Simone, który jest znanym chirurgiem, biegnie na miejsce zdarzenia, by udzielić ofiarom pomocy. Na miejscu znajduje ciężko rannego mężczyznę, który bardzo krwawi. Lekarz nie traci ani chwili. Wzywa karetkę i odcina kawałek pasa bezpieczeństwa, by zrobić z niego prowizoryczną opaskę uciskową i zatrzymać krwawienie. Wtedy właśnie zauważa tatuaż ofiary - dużą swastykę na środku jego klatki piersiowej. Jako syn Żydów, którzy przeżyli Holocaust, Simone staje przed moralnym dylematem - może uratować życie neonazisty lub zostawić go na pewną śmierć.