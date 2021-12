Specjalne wydania "Faktów RMF FM" w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (13 grudnia 2021 roku) przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

• Tego dnia nadane zostaną specjalne wydania "Faktów RMF FM" realizowane na żywo jednocześnie ze studia w Krakowie i miejsc najważniejszych wydarzeń związanych z rocznicą

W poniedziałek (13 grudnia 2021 roku) rano od 6 do 9 w "Faktach RMF FM" dziennikarze odwiedzą Warszawę i miejsca, gdzie zapadały decyzje polityczne i rozkazy dowodzącego stanem wojennym generała Wojciecha Jaruzelskiego. Gościem będzie Chris Niedenthal. Jako fotoreporter był świadkiem najważniejszych chwil polskiej historii od lat 70. To jego zdjęcie zrobione 40 lat temu przed ówczesnym kinem Moskwa jest symbolem tego "Czasu Apokalipsy" w Warszawie.W "Porannej Rozmowie w RMF FM" Robert Mazurek porozmawia z Zofią i Agnieszką Romaszewskimi. Matka i córka opowiedzą o historii sprzed 40 lat. Zofia Romaszewska - Dama Orderu Orła Białego, spikerka pierwszej audycji konspiracyjnego Radia "Solidarność". Agnieszka Romaszewska - po wprowadzeniu stanu wojennego została internowana na pięć miesięcy. Była jedną z najmłodszych internowanych przez komunistyczne władze.Po południu 13 grudnia w RMF FM od 15:00 do 18:00 "Fakty" współprowadzone będą z Katowic. Dziennikarze będą przed kopalnią "Wujek", w miejscu pamięci poświęconemu dziewięciu górnikom, którzy zginęli od kul milicjantów. Przypomniane zostaną ofiary stanu wojennego, a swoimi wspomnieniami podzielą się uczestnicy wydarzeń sprzed 40 lat. Gościem będzie m.in. Czesław Kłosek, jeden z czterech górników, postrzelonych podczas pacyfikacji kopalni "Manifest Lipcowy" 15 grudnia 1981 roku w Jastrzębiu Zdroju. Do dziś w kręgosłupie Kłoska tkwi kula wystrzelona przez jednego z zomowców.Dziennikarze RMF FM porozmawiają też z uczestnikami najdłuższego strajku stanu wojennego. Przez dwa tygodnie 650 metrów pod ziemią ponad tysiąc górników protestowało w kopalni "Piast" w Bieruniu. Protest zakończyli dopiero 28 grudnia 1981 roku. Uczestników tego strajku reporterzy zapytają o święta spędzone wtedy pod ziemią w "Piaście".Cykl multimedialnych rocznicowych materiałów poświęconych stanowi wojennemu pojawi się również w portalu RMF24.pl.