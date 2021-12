Finał "Prince Charming" oraz odcinek specjalny w TTV oraz Playerze

Łukasz Szewczyk

• Oskar, Marek, Oliwer - tych trzech uczestników dotarło do samego końca randkowego programu "Prince Charming", w którym panowie rywalizują o względy tytułowego księcia.

• Finał na antenie TTV oraz w serwisie Player.pl

• Przygotowano także odcinek specjalny

Po tygodniach rywalizacji i starań o serce tytułowego "Prince Charming", wielki dzień i ostatnia ceremonia krawatów! Zanim to jednak nastąpi, Jacek zaplanował chłopakom wycieczkę katamaranem po hiszpańskich wodach. Wyruszając w nią, uczestnicy nie wiedzą, że w trakcie, kiedy oni będą się relaksować, dopłynie do nich Jacek, by pożegnać jednego z nich. Zasady programu jasno mówią, że do finału dojść może jedynie dwóch uczestników. Wybierając między Markiem, Oliwerem i Oscarem, tytułowy "Prince Charming" zdecyduje, z którym z nich najmniej widzi siebie w przyszłości.Wieczorem nadejdzie moment prawdy. Przed ostatecznym podjęciem decyzji, Jacek postanawia z każdym z pozostałych porozmawiać w cztery oczy. W tym programie, możliwe scenariusze są dwa - wybór konkretnego kandydata albo wstrzymanie się z podjęciem decyzji przez księcia. Czy finał pierwszej, polskiej edycji "Prince Charming" będzie miał romantyczne zakończenie?Z kolei w czwartek (16 grudnia ) o godz. 22:30 wyemitowany zostanie odcinek specjalny, z udziałem wszystkich uczestników programu. Po kilku miesiącach od zakończenia programu, panowie spotykają się ponownie. Co wydarzyło się u każdego z nich przez ten czas?