"Codziennie coming out". Rusza nowy podcast Renaty Kim i Newsweeka

• We wtorek (14 grudnia 2021 roku) na Newsweek.pl oraz na platformach podcastowych zadebiutuje pierwszy odcinek podcastu "Codziennie coming out".

• W każdym odcinku dziennikarka Newsweeka Renata Kim i jej goście będą rozmawiać o tym, jak to jest być osobą LGBT w Polsce.

• Premierowe odcinki podcastu będą dostępne w każdy wtorek dla subskrybentów Newsweek.pl oraz Mediaklub.pl.

"Codziennie coming out" jest kolejnym podcastem dostępnym w serwisie Newsweek.pl. Renata Kim zaprosi do rozmów osoby LGBT i będzie z nimi rozmawiać o ich codziennym życiu i cenie, jaką płacą za tzw. coming out.- mowi Renata Kim, autorka podcastu "Codziennie coming out".Jak mówią goście podcastu: -Gośćmi podcastu będą m.in. kobiety, które wzięły ślub za granicą, ale swoje dziecko wychowują w Polsce. Para gejów-lekarzy opowie o tym, jak z seksualnej fascynacji zrodziła się miłość, a aktywista LGBT wyzna, kiedy i dlaczego płacze. Mama lesbijki wytłumaczy, jak z zawziętej homofobki stała się podporą nie tylko dla swojej córki, ale także dla innych dzieciaków LGBT, a ojciec transpłciowego dziecka opowie o tym, jak trudna jest w Polsce droga do bycia sobą i pełnej akceptacji społeczeństwa.Podcast "Codziennie coming out" będzie dostępny dla subskrybentów serwisu Newsweek.pl oraz Mediaklub.pl. Użytkownicy Mediaklub.pl mają nielimitowany dostęp do wszystkich treści serwisów: Newsweek, Forbes, Fakt, Auto Świat, Komputer Świat oraz Przegląd Sportowy, a także dostęp do programów wideo oraz wyjątkowych podcastów premium. W ofercie audio dostępnej za pośrednictwem Mediaklub.pl, obok nowego podcastu "Codziennie coming out", subskrybenci znajdą m.in. podcast Tomasza Lisa "Świat_pl", "Spod stolika" Dominiki Długosz, a także podcast "Forbes Women" Aleksandry Karasińskiej, "Instrukcję obsługi świata" Dariusza Ćwiklaka i Macieja Gajka oraz "Technicznie rzecz biorąc" Macieja Kaweckiego.