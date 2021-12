Jubileuszowe TeleKamery 2022: Głosowanie tylko w trzech kategoriach. Gala w TV Puls

Łukasz Szewczyk

• Rusza dwudziesta piąta edycja plebiscytu TeleKamery

• Gala rozdania nagród w TV Puls

TeleKamery 2022: Nominowani"

W najnowszym wydaniu magazynu Tele Tydzień (w sprzedaży od 13 grudnia) redakcja publikuje listę nominowanych w plebiscycie Telekamery Tele Tygodnia 2022. Galę wręczenia Telekamer Tele Tygodnia można będzie obejrzeć, już po raz trzeci, na antenie TV Puls. Transmisja zaplanowana jest na początek roku 2022.W tegorocznej edycji dostępne będą - do wyboru - trzy kanały głosowania: poprzez SMS-y, głosowanie poprzez stronę internetową telekamery.pl, albo za pomocą kuponów publikowanych w Tele Tygodniu. Głosować można od 13 grudnia - przez SMSy i online głosowanie trwa do 27 stycznia 2022, a za pomocą kuponów do 21 stycznia 2022 (decyduje data stempla pocztowego, w głosowaniu wezmą udział kupony, które wpłyną do 27.01.2022).W tym roku ooraz jednej specjalnej, do której nominacje przygotował magazyn Netfilm. W związku z jubileuszem, nominowani w kategoriach głównych są laureaci Telekamer z poprzednich edycji.Członkowie Kapituły Telekamer, w której skład wchodzą laureaci Złotych Telekamer z poprzednich lat, przyznają wyróżnienia w dwóch kategoriach: Człowiek Roku i Produkcja Roku. Audytorem plebiscytu jest Deloitte.• Kamilla Baar• Joanna Brodzik• Agnieszka Dygant• Małgorzata Foremniak• Krystyna Janda• Julia Kamińska• Małgorzata Kożuchowska• Joanna Kulig• Barbara Kurdej-Szatan• Maja Ostaszewska• Kinga Preis• Anna Seniuk• Małgorzata Socha• Katarzyna Zielińska• Marta Żmuda-Trzebiatowska• Piotr Adamczyk• Filip Bobek• Marek Bukowski• Tomasz Karolak• Marek Kondrat• Paweł Małaszyński• Cezary Pazura• Mikołaj Roznerski• Tomasz Stockinger• Maciej Stuhr• Paweł Wilczak• Michał Żebrowski• Artur Żmijewski• Barwy szczęścia• BrzydUla• Czas honoru• Diagnoza• Ekstradycja• Kasia i Tomek• Klan• Kryminalni• M jak miłość• Magda M.• Na dobre i na złe• Na wspólnej• Niania• Ojciec Mateusz• Ranczo• Świat według Kiepskich• Zawsze warto• "Biały lotos" (Netflix)• "Kolej podziemna" (Prime Video)• "Mare z Easttown" (HBO)• "Rojst '97" (Netflix)• "Squid game" (Netflix)