Premiery adaptacji bestsellerowych powieści Ingi Lindström w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• Poszukiwania szczęścia, romantyczne wzruszenia, wielkie namiętności i miłość na całe życie

• W styczniu w Romance TV przygotowała kolejne filmowe adaptacje znanej powieściopisarki Ingi Lindström.

Od 6 do 20 stycznia 2021 roku, w każdy czwartkowy wieczór o godz. 20.00, Romance TV wyemituje premierowo ekranizację jednej z bestsellerowych powieści Ingi Lindström. Widzowie odwiedzą skaliste wyspy, bezkresne lasy i malownicze jeziora, które tworzą zapierające dech w piersi krajobrazy Szwecji oraz obejrzą poruszające historie o rodzinie i miłości.Cykl rozpocznie(premiera 6 stycznia o godz. 20:00). Głodna życia Kristie chce po przebytej operacji serca zacząć w końcu żyć pełną piersią. Jej mąż, Björn, oraz matka, Ebba, woleliby, żeby Kristie się oszczędzała. Rozumie ją tylko przyjaciel z dzieciństwa, Sixten. Oboje zawierają pakt: Sixten ma zaprowadzić w życiu Kristie wytęskniony przez nią chaos, a Kristie ma uporządkować życie Sixtena. Budzą się w nich wzajemne uczucia, choć Sixten wie, że Kristie jest mężatką. Czy mogą być ze sobą szczęśliwi?Następnie(premiera 13 stycznia o godz. 20:00). Stine Olson ukończyła niedawno studia na wydziale architektury. Zarabia na skromne życie, realizując drobne zlecenia. Spotyka przypadkowo przyjaciela z czasów wczesnej młodości, Jana, i jego brata Paula, którzy chcą sprzedać odziedziczony po ojcu wiejski dom. Stine oferuje im swoje usługi. Nowy właściciel chce zburzyć dom, ale ten kryje w sobie tajemnicę, która wszystko odmienia.Cykl zakończy(premiera 20 stycznia o godz. 20:00). Alba i Sven mają zamiar zająć się hodowlą koni. Jednak Sven podczas rejsu swoją żaglówką trafia na tsunami. Alba jest jedyną osobą, która wierzy, że Sven przeżył. Czekając na jego powrót, otwiera pensjonat. Do pensjonatu wprowadzają się weterynarz Marius i jego rozkapryszona córka Line. Ich pobyt komplikuje życie Alby. Na domiar złego jej matka, Elvira, chce ją ściągnąć z powrotem do miasta. Tylko jeden człowiek jest dla Alby wsparciem. To Hannes, outsider, który postawił swój barak niedaleko pensjonatu...