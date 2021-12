Gwiazdy wświątecznym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Łukasz Szewczyk

• W piątek (17 grudnia 2021 roku) telewizja Polsat wyemituje magiczne i pełne najpiękniejszych świątecznych piosnek wydanie programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

• Na scenie finaliści poprzednich edycji: Katarzyna Skrzynecka, Joanna Liszowska, Gosia Andrzejewicz, Agnieszka Hekiert, Basia Kurdej-Szatan, Adam Zdrójkowski, Sławomir, Lesław Żurek i Robert Janowski.

Święta to wyjątkowy czas, w którym dzielimy się z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy najbardziej. Takiego wsparcia potrzebują także podopieczni Fundacji Polsat. To właśnie dla nich już po raz kolejny zaśpiewają gwiazdy specjalnego, świątecznego odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W jury programu zasiądą Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat Małgorzata Nawrocka, Małgorzata Walewska oraz Piotr Gąsowski. Program poprowadzi Krzysztof Ibisz. Oprócz 100 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Polsat, "górę" prezentów w postaci zabawek otrzymają zaprzyjaźnione z Fundacją Domy dziecka.Koncert rozpoczną wszyscy uczestnicy programu wspólnym wykonaniem utworu Czerwonych Gitar "Jeden dzień w roku" i już na początku wprowadzą nas w błogi i świąteczny nastrój. Na scenie usłyszmy największe świąteczne przeboje, które znają wszyscy, a bez których już nie wyobrażamy sobie Świąt! m.in. "Thank God it's Christmas" w wykonaniu Freddieego Mercury'ego, "Driving Home For Christmas" Chrisa Rea, a także największy świąteczny hit czyli "All I want for Christmas is you" Mariah Carey.Specjalną niespodzianką dla fanów programu będzie pojawienie się na scenie programu Agnieszki Hekiert, która pierwszy raz wcieli się w rolę uczestniczki. Trenerce wokalnej będzie towarzyszył znany widzom muzycznego show choreograf Krzysztof "Chris" Adamski. -- dodał poruszony Piotr Gąsowski.Świąteczne wydanie programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w piątek (17 grudnia 2021 roku) o godzinie 20:05 na antenie Telewizji Polsat.