Premiera nowego serialu Canal+ o dorastaniu bez kompromisów. "Wilk" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera miniserialu "Wilk", debiutu reżyserskiego Jana Dybusa

• Jest to pierwsza koprodukcja Canal+ Polska i Papaya Films

Jedna impreza nieoczekiwanie zmieni życie nastoletniego Tymona, komplikując jego relacje z bliskimi. Tymczasem wokół wszystkich narasta realne zagrożenie wynikające z fali społeczno-politycznych napięć. Ludzie masowo wychodzą na ulice. Chłopak i jego żyjący we własnym, hermetycznym świecie przyjaciele, muszą zdecydować, czy postawa biernych obserwatorów zmieniającej się na ich oczach rzeczywistości im wystarcza.W rolę Tymona wcielił się znany z polskiego slashera - "W lesie dziś nie zaśnie nikt" oraz "W głębi lasu" - Sebastian Dela. W serialu zagrały też Wiktoria Supryn, Weronika Dzierżyńka oraz raper Borys "Bedoes" Przybylski, dla którego jest to debiut aktorski. Obok młodych aktorów, pod okiem młodego 24-letniego reżysera zagrały gwiazdy polskiego kina - Agata Kulesza, Magdalena Boczarska, Grzegorz Damięcki oraz Grzegorz Małecki.Dopełnieniem narracji są znane utwory hip-hopowej sceny muzycznej w wykonaniu m.in. OIO, Bedoesa, Lanka oraz Lordofonu i Schaftera.Innowacyjny w formie miniserial jest odpowiedzią na sposób, w jaki młode, wychowane na social mediach pokolenie, konsumuje internetowe treści - z słuchawkami w uszach i smartphonem w ręku przemieszczając się szybko w miejskiej przestrzeni. WILK nie jest jednak wyłącznie serialem dla postmillenialsów z pokolenia Zet, którzy w postaciach bohaterów odnajdą siebie. Jest też świetną pozycją dla ich rodziców, którym serial może przybliżyć "prawdziwe" życie i problemy ich nastoletnich dzieci.- mówi Kacper Sawicki, producent- dodaje Jan Dybus, reżyser.To pierwszy wspólny projekt Canal+ Polska i Papaya Films jako koproducentów. -- mówi Beata Ryczkowska, Dyrektor Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji Canal+.Za kamerą "Wilka" stanął Jan Dybus - 24-letni debiutujący reżyser, dla którego pierwszym językiem jest krótki, digitalowy i tworzony w czasie rzeczywistym kontent. Skończył Westminster School of Media Arts and Design Londynie na kierunku TV Production. Jan Dybus jest także autorem scenariusza, który powstawał we współpracy z Charlesem Spano. Za produkcję serialu odpowiadają z ramienia Papaya Films - Kacper Sawicki i Michał Wojciechowski.Cały sezon serial "Wilk" będzie można oglądać od 20 grudnia 2021 roku w serwisie Canal+ Online. Premiera wszystkich odcinków na Canal+ Premium w środę (22 grudnia 2021 roku) o godz. 22.30.