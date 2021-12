Ponad 188 tys. widzów gejowskiego reality-show randkowego "Prince Charming" w TTV

Łukasz Szewczyk

• Randkowy program LGBT na antenie TTV śledziło ponad 188 tys. widzów

• Stacja przegrała z konkurencją

Finał pierwszego sezonu "Prince Charming" - Oliwer Kubiak i tytułowy książe Jacek Jelonek. / Fot. Player.pl

Oglądalność "Prince Charming" Grupa 4+ Grupa 16-49 Grupa 16-59 Lp. Kanał TV AMR SHR% AMR SHR% AMR SHR% 1. TV4 370 735 4,45% 111 003 3,57% 213 651 4,54% 2. TV Puls 298 529 3,58% 115 971 3,73% 186 274 3,96% 3. TVN7 292 217 3,51% 145 304 4,68% 203 793 4,33% 4. TTV - "Prince Charming" 188 239 2,26% 101 095 3,25% 131 268 2,79% NAM: Oglądalność pierwszego sezonu "Prince CHarming"

Telewizja TTV zakończyła emisję pierwszego sezony randkowego reality-show "Prince Charming", w którym 15 mężczyzn walczyło o serce tytułowego księcia. Ostatecznie serce Jacka zdobył Oliwer Kubiak.Nową produkcję na antenie TTV śledziło średnio ponad 188,2 tys. widzów, co dało stacji udziały na poziomie 2,26 proc. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement dla Media2.pl.Największą popularnością cieszył się odcinek z 11 listopada (294,6 tys. widzów). W pierwszej trójce popularności znalazły się także odcinki z 4 listopada (257,3 tys. widzów) oraz 18 listopada (252,6 tys. widzów).Mimo wielu kontrowersji wokół programu jeszcze przed jego emisją, nowa produkcja nie była hitem telewizji TTV. W czasie emisji programu stacja znacznie przegrała ze swoją konkurencją we wszystkich grupach wiekowych. Dodajmy jednak, że "Prince Charming" to produkcja internetowej platformy Player.pl, w której premierowe odcinki były dostępne znacznie wcześniej niż na telewizyjnym ekranie (z wyjątkiem finału sezonu). Nadawca nie ujawnia danych dotyczących oglądalności online.Przychody z reklam wyniosły ponad 3,370 mln zł