"Nakręć się na film". TVN Fabuła rusza z konkursem dla pasjonatów kina

Łukasz Szewczyk

• TVN Fabuła ogłasza konkurs na najciekawszy, najbardziej oryginalny pomysł na audycję telewizyjną o tematyce filmowej.

• Do wzięcia udziału zaprasza wszystkich entuzjastów kina, którzy chcą opowiedzieć o X Muzie w nowatorski i emocjonujący sposób.

Po raz kolejny TVN Fabuła oddaje antenę swoim widzom, tym razem, z myślą o nieszablonowych pomysłach na program o tematyce filmowej. Czekamy na kinomanów, którzy będą chcieli podzielić się swoim oryginalnym spojrzeniem na świat filmu.Do wzięcia udziału staja zaprasza wszystkich miłośników kina, zarówno doświadczonych twórców, jak i debiutantów, także zespoły (do 3 osób). Projekt może dotyczyć programu realizowanego w studiu, w sposób reportażowy, dokumentalny lub w innej formule. Każdy, kto uważa, że ma dobry pomysł, jest mile widziany.Na propozycje można nadsyłać do 15 stycznia 2022, Zgłoszenia odbywają się przez platformę TVN Discovery Talents, po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem formularza, dostępnego przy zakładce Nabory Specjalne - "Konkurs na audycję telewizyjną o tematyce filmowej dla TVN FABUŁA", pod przyciskiem "zgłoś się".Po wstępnej ocenie prac, autorzy najlepszych pomysłów zostaną zaproszeni na spotkanie, podczas którego w bardziej szczegółowy sposób zaprezentują swój koncept. Najlepszy projekt ma szansę trafić do realizacji i na antenę kanału TVN Fabuła.