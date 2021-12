Świąteczne koncerty i Sylwester disco w Polo TV

Łukasz Szewczyk

• Świąteczna ramówka Polo TV

• Premierowe koncert kolęd "Hej w Dzień Narodzenia" oraz "Szalone lata 90-te" koncert jubileuszowy połączony z teleturniejem gwiazd

• "Dyskoteka gra" czyli największy Sylwester disco

koncert kolęd "Hej, w dzień narodzenia".W Wigilię (24 grudnia 2021 roku) przez cały dzień na antenie Polo TV królować będzie świąteczna muzyka. O godz. 15.45 specjalne wigilijne wydanie programu Disco Weekend z Blondi prosto z Bańskiej Wyżnej. O 17.00 wielka premiera- koncert kolęd "Hej w Dzień Narodzenia" który nagrany został w zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance. W tym dwuczęściowym koncercie wystąpią m.in. Marcin Miller, Czadoman, Miły Pan, Weekend, Classic oraz Shazza. W tytułowym utworze koncertu zaprezentują się również prowadzący stacji Edyta Folwarska, Jacek Mędrala oraz Maciek Smoliński. Po nim tradycyjnie jak co roku pojawi się koncert "Hej kolęda" o godz. 19.30.W pierwszy dzień świąt (25 grudnia) w Polo TV od rana będzie panowała ciepła rodzinna atmosfera. O godz. 15.30 kolejna wielka premiera. "Szalone lata 90-te" to dwuczęściowy wielki koncert jubileuszowy połączony z ... teleturniejem. W dwóch drużynach dowodzonych przez Roberta Klatta i Sławomira Świerzyńskiego wystąpią m.in.: Top One, Fanatic, Voyager, Model MT i Mr. Dex. W programie zaproszeni goście zaprezentują takie hity lat 90-tych jak m.in. Czarownica, Biały Miś czy Szalona. Gośćmi specjalnymi będą Shazza oraz Weekend. Nie zabraknie również przedstawicieli młodego pokolenia czyli zespołu Playboys i formacji Camasutra. Gwiazdy będą musiały wykazać się zarówno wiedzą jak i pamięcią odpowiadając na pytanie odnośnie lat 90-tych. O godz. 19.00 Robert Klatt również zaprosi na specjalne świąteczne wydanie Disco Polo Live wyjątkowych gości.Drugi dzień świąt (26 grudnia) to przede wszystkim świąteczny "Koncert Życzeń z Teresą Werner" w którym od godz. 12.15 prowadząca przekaże widzom Polo TV gorące życzenia od ich bliskich dedykując wszystkim wyjątkowe na ten rodzinny czas piosenki.W Sylwestra (31 stycznia) Polo TV porwie widzów największymi hitami disco. Przez cały dzień na antenie pojawią się największe hity, przebojowi artyści i nieoczekiwani goście! Już o 17.00 w programie Disco Weekend z Blondi powitamy Nowy Rok "spod samiuśkich Tater". Gośćmi odcinka będą zespoły Bayer Full, Baby Full oraz Zbóje. A już od 19.30 zaczynamy szaloną zabawę bo wystartuje wyjątkowy sylwester Dyskoteka gra czyli największy Sylwester disco na którym wystąpi 31 najważniejszych artystów disco m.in.: Boys, After Party, Piękni i młodzi, Top Girls, Weekend, Long & Junior i wielu innych.