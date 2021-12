Romance TV w "otwartym oknie" w Polsat Box i Play

Łukasz Szewczyk

• Trwają świąteczne "otwarte okna" dla abonentów Polsat Box i Play.

• Dzięki tym promocjom jeszcze większa liczba abonentów operatorów telewizyjnych będzie mogła spędzić z kanałem Romance TV pełne miłości Święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok

Przez cały grudzień aż do 9 stycznia 2022 roku klienci Polsat Box oraz użytkownicy Play Now i Play Now TV, w ramach "otwartego okna", będą mogli bez dodatkowych opłat cieszyć się nowymi premierami i hitami emitowanymi w kanale Romance TV. Jego ambasadorem jest Daniel QCZAJ - ceniony i popularny trener motywator, który głosami internautów z całego świata otrzymał nagrodę Polish Social Media Star 2021 w ramach plebiscytu E! People's Choice Awards.W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia w grudniowej ramówce Romance TV znajdą się czarujące adaptacje filmowe najpopularniejszych baśni. Będą emitowane w każdą niedzielę o godz. 13.00, a pierwsza z nich to opowieść ze zbioru baśni braci Grimm pt. "Prawdziwa narzeczona". Z kolei zimowe wieczory to okazja do obejrzenia premierowych adaptacji bestsellerowych historii kryminalnych Agathy Christie. W nowym, trzecim sezonie serialu detektywistycznego "Agatha Christie: Kryminalne zagadki -70's" młoda i ambitna pierwsza komisarz Francji Anne Gréco będzie rozwiązywać skomplikowane i niebezpieczne sprawy, które dostarczą publiczności wielu ekscytujących przeżyć. Serial będzie emitowany w każdą niedzielę grudnia o godz. 20.00.W Wigilię i pierwszy dzień Świąt o godz. 20.00 stacja pokaże premierowo francuski dramat kostiumowy "Wolter zakochany" o burzliwej młodości jednego z największych myślicieli wszech czasów. Serial kreśli barwny portret bohatera, orędownika wolności poglądów i sumienia, którego dzieła miały decydujący wpływ na przebieg Rewolucji Francuskiej. Z kolei w 31 grudnia od godz. 16.10 aż do północy Romance TV zaprasza na specjalny cykl sylwestrowy, który widzowie spędzą z bohaterami ulubionego serialu "Hotel marzeń" i udadzą się w pełne wrażeń podróże do luksusowych destynacji w najpiękniejszych zakątkach świata w poszukiwaniu uczuć. Bohaterem jest znany manager hotelowy Markus Winter, który z oddaniem opiekuje się gośćmi, czasem niefortunnie wikłając się w miłosne przygody. Tej nocy widzowie odwiedzą Malediwy, Tobago, Brazylię, Maroko i Mjanmę.W Nowy Rok stacja wystartuje na lekkim rauszu, ponieważ dopiero późnym popołudniem 1 stycznia, o godz. 16.10 porwie widzów na Niemiecki Szlak Wina. Anne Wader, bohaterka serialu "Winnica Wader" przekonuje się ze smutkiem o tym, że po nagłej śmierci jej ojca nic nie jest takie jak dawniej, a przyszłość bogatej w tradycje plantacji winorośli wisi na włosku. Anne wpada jednak na pewien pomysł...