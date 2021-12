Twarzą w twarz z przeciwnikiem w styczniu w AXN. Nowy sezon "Agentów NCIS"

Łukasz Szewczyk

• Nowe przygody najbardziej znanych agentów amerykańskiej marynarki wojennej

• Śmiertelna walka w dżungli z zabójczymi anakondami, twardziel i fajtłapa w zderzeniu z armią zombie oraz łowca nagród na tropie swojej byłej żony.

Serialopowiada o grupie dochodzeniowej, która rozwiązuje zagadki kryminalne dotyczące Marynarki Wojennej i Korpusu Marines. Grupą dowodzi agent specjalny Leroy Jethro Gibbs, doświadczony były komandos. Pracuje wraz ze starszym agentem Timothym McGee, specjalistką sądową Abby Sciuto i lekarzem sądowym, dr. Mallardem. W 16. sezonie serialu zespół będzie próbował odszukać zaginionego Dyrektora Vance'a, którego obowiązki w międzyczasie przejmie Gibbs. Premiera 16. sezonu serialu "Agenci NCIS" w czwartek 13 stycznia o godz. 20.10. Kolejne odcinki w czwartki o 20:10 w AXN.to wciągająca historia o grupie naukowców, którzy dowiadują się o istnieniu niezwykłej rośliny, ukrytej w tropikalnych lasach Borneo. Czarna orchidea ma moc uzdrawiania nawet najcięższych chorób. Jest jednak bardzo rzadka i pojawiania się tylko raz na kilka lat. Zachwyceni jej właściwościami badacze postanawiają wyruszyć w głąb wyspy w poszukiwaniu rośliny. Nie spodziewają się jednak, że w dżungli czeka na nich śmiertelna pułapka. Ekspedycja zmienia się w walkę o przetrwanie. Film "Anakondy: polowanie na krwawą orchideę" w sobotę 15 stycznia o godz. 21.55 w AXN. Powtórka filmu w sobotę 22 stycznia o 23:50.W filmieplaga zamienia całą ludzkość w żądne krwi zombie. Zakażenia udało się uniknąć nielicznym. Wśród nich jest fajtłapowaty student Columbus (Jesse Eisenberg), który boi się własnego cienia oraz uwielbiający gorące laski, nieustraszony Tallahasse (Woody Harrelson). Razem muszą stawić czoła najbardziej przerażającemu wyzwaniu w swoim życiu, czyli zniesieniu wzajemnego towarzystwa. W walce o przetrwanie towarzyszą im Wichita (Emma Stone) i Little Rock (Abigail Breslin). Film "Zombieland" w niedzielę 16 stycznia o godz. 22.20 w AXN. Powtórka filmu w piątek 21 stycznia o 22:05.to historia byłego policjanta, Milo Boyda (Gerard Butler), który ledwo wiąże koniec z końcem, zarabiając jako łowca nagród. Pewnego dnia otrzymuje zlecenie, które może odmienić jego sytuację finansową. Musi znaleźć kobietę, która zniknęła po zwolnieniu za kaucją. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że jest nią jego była żona Nicole (Jennifer Aniston). Milo jest przekonany, że czeka go łatwy zarobek. Zaczyna się pełny niespodzianek wyścig, w którym byli małżonkowie usiłują się nawzajem przechytrzyć. Wszystko się zmienia, gdy muszą podjąć wspólną walkę o własne życie. Film "Dorwać byłą" w niedzielę 23 stycznia o godz. 20.00 w AXN. Powtórka filmu we wtorek 25 stycznia o 15:20.