"Dyskoteka Gra". Sylwester disco jednocześnie w Polo TV i Disco Polo Music

Łukasz Szewczyk

• W Sylwestra kanały disco-polo Polo TV oraz Disco Polo Music porwą widzów największymi hitami disco wykonanymi przez plejadę gwiazd tego gatunku.

• "Dyskoteka Gra!" to największy sylwester disco, na którym wystąpi ponad 30 najważniejszych artystów disco, usłyszymy ponad 60 przebojów

Jak zapowiadają twórcy, na sylwestrowym koncercie "Dyskoteka Gra!" królować będzie muzyka taneczna. Na scenie wystąpią najpopularniejsi artyści związani z tym gatunkiem m.in.: After Party, Camasutra, Boys, Weekend, Markus P., Piękni i Młodzi, Playboys, Jorrgus, Extazy, Top Girls, Mig, Szpilki, Capitan Folk, Iness, Łobuzy, Quest, Mateusz Mijal, Czadoman, Andre, Discoboys, Defis, Classic, Zbóje, Pudzian Band, Marcin Siegieńczuk, Luka Rosi, Lili, Long and Junior, Mejk, Malibu, Shantel i wielu innych.Artyści wykonają swoje największe hity disco i dance. Dzięki nim ta wyjątkowa noc będzie pełna pozytywnej energii i pozwoli nam z ogromna radością przywitać nowy 2022 rok. Podczas koncertu gwiazdom towarzyszyć będą również prowadzący z obu stacji. Z kanału Disco Polo Music Katarzyna Morawska, Marcin Kotyński oraz z Polo TV Edyta Folwarska, Maciej Smoliński, Wojciech Grodzki. Ponadto przez cały koncert widzowie obu kanałów będą mogli na żywo pozdrawiać swoich bliskich, a wszystko to dzięki specjalnej sylwestrowej linii SMS.Szalona zabawa wystartuje 31 grudnia 2021 roku od godziny 19.30 jednocześnie w Polo TV oraz Disco Polo Music.