Afrykański futbol na platformie Viaplay

Łukasz Szewczyk

Viaplay i Afrykańska Konfederacja Piłkarska CAF nawiązały wieloletnie partnerstwo. Współpraca dotyczy transmisji piłkarskich rozgrywek Pucharu Narodów Afryki, w tym w kobiecym wydaniu, a także Afrykańskiej Ligi Mistrzów, w Polsce i ośmiu innych krajach.Viaplay pokaże na żywo wszystkie 52 mecze Pucharu Narodów Afryki. Po raz pierwszy na rynkach Viaplay będzie można oglądać również kobiecy Puchar Narodów Afryki i Afrykańską Ligę Mistrzów. Rozgrywany w Kamerunie od stycznia CAF Puchar Narodów Afryki to prawie miesiąc piłkarskich emocji na najwyższym międzynarodowym poziomie, z udziałem 24 najlepszych drużyn Afryki. Z broniącą mistrzowskiego tytułu Algierią na czele, prowadzoną przez Riyada Mahreza z Manchesteru City.Z kolei 12. edycja TotalEnergies Pucharu Narodów Afryki w piłce nożnej kobiet odbędzie się w Maroku w dniach 2-23 lipca. 11 reprezentacji narodowych spróbuje przerwać dominację Nigerii. Turniej ten będzie jednocześnie kwalifikacjami do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Kobiet 2023, które Viaplay będzie transmitować w Polsce, Szwecji, Norwegii i Danii.W Viaplay kibice obejrzą też co najmniej dwa najbliższe sezony Afrykańskiej Ligi Mistrzów, najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Afryce. Faza grupowa potrwa od 11 lutego do 29 maja. Wystąpią w niej czołowe drużyny kontynentu, jak egipskie Al-Ahly i Zamalek, tunezyjskie Espérance de Tunis, czy marokańskie Wydad i Raja Casablanca, a także południowoafrykańska ekipa Mamelodi Sundowns i gwinejska Horoya.- mówi Peter Nørrelund, Szef Sportu NENT Group.- dodaje Veron Mosengo-Omba, Sekretarz Generalny Konfederacji CAF.Umowa obejmuje Polskę, Łotwę, Litwę, Estonię, Szwecję, Norwegię, Danię, Finlandię i Islandię. Viaplay pokaże także TotalEnergies Afrykański Puchar Konfederacji 2021/22 i 2022/23, czyli drugie najlepsze międzynarodowe rozgrywki klubowe w Afryce, jak również TotalEnergies Afrykański Super Puchar 2022, w którym zagrają zwycięzcy Afrykańskiej Ligi Mistrzów i Afrykańskiego Pucharu Konfederacji. Afrykańskie eliminacje Mistrzostw Świata 2022, oglądane w 130 krajach, już wcześniej były przez Viaplay transmitowane w Polsce, krajach bałtyckich i nordyckich.