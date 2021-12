KSW 65: Chalidow kontra Soldić. Pierwsza gala KSW na platformie Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (18 grudnia 2021 roku) odbędzie się Hala KSW 65

• W Polsce będzie można ją oglądać na żywo na platformie streamingowej Viaplay

• Walka legendy polskiego MMA Mameda Chalidowa z jedną z największych gwiazd Chorwatem Roberto Soldiciem uznawana jest za największe i najdroższe starcie w historii KSW

41-letni Mamed Chalidow wygrał w karierze 35 walk, 7 przegrał, a 2 starcia zakończyły się remisem. Z kolei 26-letni Roberto Soldić zwyciężał 19 razy, a przegrywał 3-krotnie. Chalidow może się pochwalić najdłuższą serią wygranych w historii, a Soldić najdłuższą aktualną serią zwycięstw. Dlatego sobotnia walka reklamowana jest jako najważniejsza i najdroższa spośród wszystkich dotychczasowych w KSW. "Każda walka jest na jakimś etapie najważniejsza, i tak jest też teraz. Co do finansów, u mnie nic się nie zmienia. Ja zarabiam tyle, co wcześniej, więc z mojego punktu widzenia nie jest to najdroższa walka" - uśmiecha się Chalidow.Polak po pas mistrzowski sięgał już trzykrotnie. Teraz broni mistrzostwa wagi średniej. Ostatnią walkę legenda KSW stoczyła w październiku ubiegłego roku. Wtedy Chalidow pokonał Anglika Scotta Ashkhama, zostając mistrzem wagi średniej. Z kolei Soldić poprzednio walczył we wrześniu, wygrywając z Czechem Patrykiem Kinclem.Druga walka o pas mistrzowski podczas sobotniej gali KSW 65 odbędzie się w wadze piórkowej. Brazylijsko-austriacki mistrz, 27-letni Daniel Torres (12 zwycięstw, 4 porażki) ponownie zmierzy się z 24-letnim Francuzem Salahdine'em Parnasse'em (15 wygranych, 1 porażka, 1 remis), którego sensacyjnie pokonał w styczniu. Była to pierwsza porażka w zawodowej karierze Parnasse'a.Oprócz dwóch walk mistrzowskich, kibice zobaczą w sobotę jeszcze osiem innych starć. Uwagę zwraca m.in. walka w wadze ciężkiej Michał Kita - Marek Samociuk.W Polsce, także we wszystkich krajach bałtyckich, nordyckich i w Holandii, galę KSW 65 można oglądać wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay. Początek transmisji już na godzinę przed rozpoczęciem gali, od 18.00. Studio Viaplay przed galą poprowadzi Justyna Kostyra, a jej gościem będzie Albert Odzimkowski, zawodnik KSW, a także organizatorzy gali. KSW 65 komentować będą Maciej Turski i Dominik Durniat.Przypomnijmy, że w listopadzie 2021 roku Viaplay uzgodnił długoterminowe partnerstwo z KSW , wiodącą europejską organizacją mieszanych sztuk walki (MMA), aby stać się jedyną platformą streamingową transmitującą na żywo gale KSW w Polsce i dziewięciu innych krajach od grudnia 2021 roku. Od 2022 roku KSW będzie organizować 12 wydarzeń rocznie z udziałem polskich i międzynarodowych zawodników MMA.