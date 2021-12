Nowy serial komediowy "Backdoor - wyjście awaryjne". Premiera w Polsat Box Go (wideo)

Łukasz Szewczyk

"Backdoor - wyjście awaryjne" to serial komediowy, który z humorem, dystansem i bez zbędnego tabu komentuje w serii skeczy relacje międzyludzkie i codzienne sytuacje o tematyce społecznej, kulturalnej czy politycznej. Powstał on dzięki współpracy Grupy Polsat Plus i ViacomCBS Networks Polska. Sam format pochodzi z Brazylii, a autorem jego koncepcji jest grupa Porta Dos Fundos.- mówi Joanna Popowska, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju Usług Online w Cyfrowym Polsacie świadczącym usługi Polsat Box.- dodaje Daniel Reszka, Wiceprezes ds. Marek Rozrywkowych i Młodzieżowych ViacomCBS Networks CE."Backdoor - wyjście awaryjne" to cykl 10 odcinków, każdy trwa 22 minuty i składa się z 5-7 skeczy odegranych przez aktorów. W produkcji w reż. Sindre Sandemo wystąpili m.in.: Karolina Bacia, Tomasz Borkowski, Sebastian Cybulski, Katarzyna Kołeczek, Marcin Korcz, Paweł Koślik i Magda Smalara.Głównym scenarzystą jest Doman Nowakowski - jeden z bardziej doświadczonych scenarzystów komediowych w Polsce, Za produkcję odpowiadała firma Polot Media, a producentem jest Paweł Biniek.Od piątku (17 grudnia 2021 roku) serial będzie dostępny w całości wyłącznie w Polsat Box Go, dla użytkowników pakietu Polsat Box Go Premium (promocyjna cena pakietu to 30 zł za 30 dni). Będzie go można oglądać bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji na: urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, w Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz w dekoderach. Serwis zapewnia również funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na inne urządzenia.