"Morderstwa i taśmy wideo". Kryminalna seria dokumentalna Discovery+ w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Player poszerza bibliotekę produkcji dokumentalnych Discovery+ Originals.

• "Morderstwa i taśmy wideo" to czteroodcinkowa seria, która przybliży historię młodego kanadyjskiego małżeństwa, pozornie idealnego i wiodącego spokojne życie. Pod perfekcyjną przykrywką kryła się jednak tragiczna i okrutna rzeczywistość.

Paul Bernardo i Karla Homolka sprawiali wrażenie pary idealnej. Ona: przepiękna blondynka o niebiańskim uśmiechu, on: przystojny i czarujący. Podobno połączyła ich miłość od pierwszego wejrzenia, a wyróżniało ich to, że jeszcze przed erą social mediów uwielbiali utrwalać swoje życie na taśmach wideo. Po latach okazało się jednak, że za wizerunkiem sielankowej rodziny, kryła się szokująca prawda. Paul i Karla zapisali się w historii Kanady jako jedna z najgroźniejszych par zbrodniarzy.Prawda zaczęła wypływać na powierzchnię, kiedy Karla, kilka lat po ślubie, wydała męża policji. Zeznała, że była zmuszana przez męża do popełniania okropnych zbrodni. Przeglądając taśmy dowodowe, śledczy jednak zaczęli sobie zadawać pytanie: Czy Karla rzeczywiście była ofiarą Paula, a może wręcz przeciwnie - mózgiem całej operacji?Morderstwa doprowadziły do historycznego procesu sądowego, który odcisnął swoje piętno na kanadyjskim systemie sprawiedliwości. Kontrowersyjny wyrok sprawił, że do dziś sprawa jest jedną z najgłośniejszych na północnej półkuli.Dzięki dostępowi do niepublikowanych wcześniej nagrań, utajnionych dowodów oraz wyjątkowych rozmów z osobami zaangażowanymi w sprawę, twórcy filmu dokumentalnego "Morderstwa i taśmy wideo" ujawniają prawdę na temat działalności oraz relacji Paula i Karly.Kolejne będą pojawiać się co poniedziałek.